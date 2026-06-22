อจ.เเขวงนนทบุรี บรรยาย โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย หวังให้ประชาชนมีช่องทางเจรจาระงับข้อพิพาท

อจ.เเขวงนนทบุรี บรรยาย โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยของศาลเเขวงนนทบุรี หวังให้ประชาชนมีช่องทางเจรจาระงับข้อพิพาท
ที่ห้องประชุมอาคารเทศบาลเมืองบางกรวยอ.บางกรวย จ.นนทบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา 2569 ทางศาลแขวงนนทบุรี ได้จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีข้อพิพาท มีช่องทางในการเจรจาระงับข้อพิพาท
นายพุฒิพงษ์เลิศชัยมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี ได้เชิญ นายเทพประทานพร ทองคลังอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี มาร่วมบรรยายให้ความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
นายเทพประทานพร ได้อธิบายความหมายของการประนอมข้อพิพาท ว่ามีวัตถุประสงค์ ในการระงับข้อพิพาท โดยต่างฝ่ายต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันและกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดข้อขัดแย้งสร้างความปรองดอง สามารถที่จะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุข ทั้งนี้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สามารถกระทำได้ทั้งคดีอาญาในความผิดอันยอมความได้ และคดีแพ่ง เกี่ยวกับ สัญญาครอบครัวและมรดก
ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย ผู้นำชุมชน สามารถนำความรู้ดังกล่าว ไปทำการประนอมข้อพิพาทได้
ทั้งนี้ได้หยิบยก กรณีศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกรณี ตำรวจตระเวนชายแดน ใช่อาวุธปืน ยิงใส่กลุ่มวินรถจักรยานยนต์ที่บริเวณห้วยขวาง เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น ขอให้คู่กรณี มีสติ ระงับยับยั้ง ไม่ให้อารมณ์ ที่เกิดขึ้นเพียงชั่ววูบอยู่เหนือเหตุผล ได้ยกตัวอย่าง เกี่ยวกับ ทะเบียนสมรส ว่าคู่สมรส จะต้องอยู่ กินกันฉันสามีภรรยา จะไปอุปการะเลี้ยงดูบุคคลอื่นไม่ได้ หากไปกระทำเช่นนั้น อีกฝ่ายหนึ่งสามารถฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนได้
บรรยากาศในการบรรยาย เป็นไปด้วยความสนใจ ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ซักถาม โดยวิทยากรผู้บรรยาย ได้อธิบายให้ความรู้ และถือว่า ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ได้มีส่วนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำความรู้ดังกล่าว ไปพัฒนาชุมชน เสริมสร้างชุมชน ให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีความสุขสงบ และผาสุขยั่งยืนต่อไป
ขณะที่นายกเทศมนตรี เมืองบางกรวย มีความรู้สึกยินดี ที่ศาลแขวงนนทบุรีได้มาจัดโครงการ ที่เทศบาลเมืองบางกรวย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการบรรยายให้ความรู้กฎหมายที่ดีเช่นนี้ จะได้มีการจัดเป็นประจำทุกปี