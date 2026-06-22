2 หนุ่มเล่นพิเลน พายเรือทวนน้ำหน้าประตูระบายน้ำรังสิต น้ำเชี่ยวถูกพัดจมหาย 1 อีกคนตะกายเกาะตอมอรอด

เมื่อเวลา 21 00 น. วันที่ 21 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ. ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุ มีผู้จมน้ำเสียชีวิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เหตุเกิดบริเวณหน้าประตูระบายน้ำ (คลองรังสิตประยูรศักดิ์) หลังตลาดรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หลังรับแจ้ง จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมประสานนักประดาน้ำ จากเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมอุปกรณ์แสงสว่าง จากเทศบาลนครรังสิต และกู้ชีพใกล้เคียง ร่วมตรวจสอบ และเร่งค้นหาร่าง ผู้สูญหายภายในน้ำ
ที่เกิดเหตุเป็นประตูระบายน้ำรังสิต มีประชาชนมุงดูกันเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่พบนายนัทจิม อายุ 16 ปี (ชุดนนอนชมพู) ชาวกัมพูชา ซึ่งเป็นเพื่อนกับผู้สูญหาย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย อยู่ในสภาพหมดแรง จากการสำลักน้ำ ขณะพยายามตะกายเกาะตอหม้อ ของประตูระบายน้ำ จนรอดชีวิตมาได้ ส่วนผู้ที่สูญหายทราบชื่อในเวลาต่อมาคือ นายสมประสงค์ หินเกร็ด อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขที่ 710 ซอยรังสิตนครนายก 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เบื้องต้นทราบว่า ทั้งสองคนพากันมาพายเรือพลาสติกเล่น ที่หน้าประตูระบายน้ำ แต่พบว่ากระแสน้ำเชี่ยว จึงทำให้เรือพลิกคว่ำ และทำให้มีผู้สูญหายดังกล่าว
นายนัทจิม อายุ 16 ปี ชาวกัมพูชา ผู้รอดชีวิต อีกด้ให้การว่า วันนี้เมื่อเวลา 19.00 น. ตนเองพร้อมด้วยผู้สูญหาย ชวนกันมาพายเรือเล่น ที่หน้าประตูระบาย ในคลองน้ำรังสิต แต่ชวนพายเรือทวนน้ำไป ถึงสะพานข้ามคลอง ก่อนถึงหน้าประตูระบายน้ำ ประมา 500เมตร แต่น้ำเกิดน้ำเชี่ยว จึงทำให้เรือไหลมาติดตอหม้อใต้สะพาน จากนั้นก็ช่วยกันพายเรือ เพื่อที่จะกลับบ้าน ซึ่งห่างจากที่เกิดเหตุ ประมาณ 500 แต่พายไม่ไหวและเรือก็เสียหลักพลิกคว่ำ ขณะนั้นตนเองพยายามตะเกียกตะกาย เพื่อช่วยเพื่อน แต่ว่าตนหมดแรงก่อน จึงได้ปล่อยมือเพื่อน ที่ว่ายหายที่เกาะตรงตอม่อใกล้ประตูระบายน้ำ แต่เมื่อหันมา ก็เห็นว่าเพื่อนจมน้ำหายไปแล้ว เนื่องจากบริเวณดังกล่าว มีการเปิดประตูระบายน้ำออกทั้ง 4 บาน เพื่อระบายน้ำฝนที่ตกลงมา ออกจากคลองรังสิต จึงทำให้น้ำเชี่ยว คาดว่าเพื่อนว่ายไม่ไหว จึงจมน้ำสูญหายไป
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะได้สอบสวน ผู้รอดชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง ในเบื้องต้น ให้ผู้รอดชีวิต ไปชี้จุดบริเวณจุดที่เรือพลิกคว่ำ เพื่อแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ชุดนักประดาน้ำ ในการค้นหาร่างผู้สูญหาย อย่างไรก็ตาม จะได้ประสานญาติๆให้ทราบ เพื่อให้เดินทางมา ที่เกิดเหตุ และจะได้ให้เจ้าหน้าที่นักประดาน้ำค้นหาร่างของผู้สูญหายต่อไป