ผกก.ไทรน้อยเคลียร์ชัด! ปมปิดเพจ “จ่าจักร-ที่นี่ไทรน้อย” ย้ำไม่มีใบสั่ง ยันปิดเพจเพราะรับเรื่องร้องเรียนไม่ไหว

จากกรณีที่เพจ “ที่นี่ไทรน้อย” และ “จ่าจักร จราจรไทรน้อย” ประกาศยุติการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และข้อสงสัยในโลกออนไลน์ว่าอาจเกี่ยวข้องกับกรณีการจับกุมรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนั้น ล่าสุดทางเพจได้รับข้อมูลจาก พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา ฐานิสภัทราพงศ์ ผู้กำกับการ สภ.ไทรน้อย ชี้แจงว่า การปิดเพจดังกล่าวเป็นการตัดสินใจของเจ้าของเพจเอง ไม่ได้เกิดจากแรงกดดันหรือการแทรกแซงจากบุคคลใด โดยสาเหตุหลักมาจากภาระงานและปริมาณเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ทำให้ไม่สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาได้ทันทุกเรื่องจนเกิดความเครียดสะสม ขณะที่กรณีรถบรรทุกพ่วงที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ ผู้กำกับการ สภ.ไทรน้อย ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายตามปกติ ไม่มีการช่วยเหลือหรือแทรกแซงคดีแต่อย่างใด พร้อมระบุว่าหลังเกิดกระแสสังคมและความเข้าใจคลาดเคลื่อน เจ้าของเพจได้เข้าพบผู้บังคับบัญชาเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคม โดยยืนยันว่าถึงแม้จะปิดเพจลง แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ตามปกติเช่นเดิม.
ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2569 เวลา 12.00 น. ที่ สภ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา ฐานิสภัทราพงศ์ ผู้กำกับการ สภ.ไทรน้อย พร้อมด้วย จ.ส.ต.บรรณภพ สังข์ไพโรจน์ ผบ.หมู่จราจร สภ.ไทรน้อย หรือ “จ่าจักร” ร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชน กรณีการปิดเพจ “จ่าจักร จราจรไทรน้อย” และ “ที่นี่ไทรน้อย” ที่กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และข้อสงสัยถึงสาเหตุที่แท้จริง
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ จ่าจักรได้เผยแพร่คลิปการตรวจสอบและดำเนินคดีกับรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อคันหนึ่งที่ถูกร้องเรียนว่าฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้เส้นทาง ก่อนที่คลิปดังกล่าวจะถูกลบออกจากเพจ และต่อมามีการประกาศปิดเพจทั้งสองพร้อมข้อความ “กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ” ส่งผลให้หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีแรงกดดันหรืออิทธิพลบางอย่างอยู่เบื้องหลัง
จ.ส.ต.บรรณภพ เปิดเผยว่า เหตุการณ์รถบรรทุกดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยเจ้าหน้าที่พบรถบรรทุกไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน จึงเรียกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งเจ้าของรถตอนแรกไม่ยอมลงมา จึงขอตรวจสอบใบขับขี่ หลังจากพูดคุยสักพักก็ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนไป เหตุการณ์ในวันนั้นจบลงตามขั้นตอนปกติ ไม่มีเหตุขัดแย้งหรือแรงกดดันจากบุคคลใด สำหรับประเด็นการปิดเพจนั้น ตนยืนยันว่า ไม่มีผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลใดสั่งให้ปิดเพจ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนและปกป้องการทำงานของตนมาโดยตลอด ไม่เคยทอดทิ้งหรือกดดันในการทำหน้าที่
สาเหตุสำคัญที่ตัดสินใจยุติการเคลื่อนไหวของเพจ เนื่องจากมีประชาชนส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากในแต่ละวัน ไม่เฉพาะพื้นที่ไทรน้อยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงและกรุงเทพมหานคร เฉลี่ยวันละ 7-8 เรื่อง บางเรื่องอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของตำรวจจราจร ทำให้ไม่สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาได้ทันทุกกรณี จึงเกิดความกดดันและความเครียดสะสม
จ.ส.ต.บรรณภพ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการหารือกันภายใน สภ.ไทรน้อย ว่าอาจจะรวมช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพักให้เป็นเพจกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเข้ามาช่วยกันเป็นแอดมิน รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนเพจ “ที่นี่ไทรน้อย” นั้น ถูกปัญหาการรายงานสแปมและการถูกร้องเรียนผ่านระบบจำนวนมาก จึงตัดสินใจปิดเพจไปก่อน ขณะที่เพจของตนเองเดิมตั้งใจเพียงเปลี่ยนชื่อเพจให้ไม่ระบุตัวตนโดยตรง แต่เนื่องจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นก่อน จึงยังไม่มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสังคม
จ.ส.ต.บรรณภพ ยังกล่าวขอบคุณประชาชนชาวไทรน้อยและผู้ติดตามจากทั่วประเทศที่ให้กำลังใจและสนับสนุนการทำงานมาโดยตลอด พร้อมยืนยันว่าจะกลับมาเปิดเพจใหม่อีกครั้งตามเสียงเรียกร้องของประชาชน และยังคงปฏิบัติหน้าที่กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดเช่นเดิม ไม่ว่าจะมีเพจหรือไม่มีเพจก็ตาม ตนขอขอบคุณทุกกำลังใจ และขอโทษทุกหน่วยงาน รวมถึงประชาชนที่อาจเกิดความเข้าใจผิดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ยืนยันว่าตนยังทำหน้าที่เหมือนเดิม และจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไป
ด้าน พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา ฐานิสภัทราพงศ์ ผู้กำกับการ สภ.ไทรน้อย กล่าวว่า ขอชี้แจงอย่างชัดเจนว่าไม่มีเรื่องของอิทธิพล การแทรกแซง หรือการสั่งการจากบุคคลใดให้ปิดเพจ ตนไม่รู้จักและไม่สนใจเรื่องอิทธิพลใด ๆ ทั้งสิ้น โดยนโยบายของ สภ.ไทรน้อย คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่ละเว้นผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
สาเหตุที่เจ้าของเพจตัดสินใจปิดเพจเป็นเพราะภาระงานและปริมาณเรื่องร้องเรียนที่มีเข้ามาเป็นจำนวนมาก บางเรื่องไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจจราจรโดยตรง แต่เกี่ยวข้องกับงานสายตรวจ งานสืบสวน หรือหน่วยงานอื่น ทำให้ไม่สามารถดูแลได้ครบทุกเรื่อง จึงตัดสินใจพักการดำเนินงานของเพจไว้ก่อน ส่วนกรณีรถบรรทุกที่เป็นข่าวนั้น ยืนยันว่า เป็นการดำเนินการตามกฎหมายปกติ และมองว่าเป็นกรณีการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการช่วยเหลือหรือเลือกปฏิบัติ
สำหรับข้อความ “กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ” ที่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับประเด็นต่าง ๆ นั้น พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา ระบุว่า เป็นเพียงคำคมหรือคติประจำเพจของจ่าจักรที่ใช้มาเป็นเวลานาน ไม่ได้มีนัยหรือสื่อถึงบุคคลใดตามที่หลายฝ่ายเข้าใจ
นอกจากนี้กระแสข่าวเรื่องสัญลักษณ์ ตุ๊กตา หรือสติ๊กเกอร์ที่ถูกเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล ว่าตนไม่ทราบข้อมูลและไม่รู้จักบุคคลดังกล่าว หากประชาชนมีข้อมูลหรือเบาะแสสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบได้
ท้ายที่สุดแม้จะเกิดกระแสดราม่าขึ้นในโลกออนไลน์ แต่ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ โดย สภ.ไทรน้อย จะยังคงเดินหน้ากวดขันวินัยจราจรและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป โดยเฉพาะปัญหารถบรรทุกที่ฝ่าฝืนกฎจราจร ซึ่งยังพบการกระทำผิดในพื้นที่อยู่เป็นประจำ