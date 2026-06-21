"ครป. เครือข่ายประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ-เครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง ร่วมคัดค้าน SEC และแลนด์บริดจ์ เหตุไม่คุ้มทุนและเป็นการคอร์รัปชั่นทางนโยบาย"
วันนี้ (21 มิ.ย.) นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และผู้ประสานงานเครือข่ายประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ กล่าวว่า ตามที่เครือข่ายศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ SEC Watch, เครือข่ายประชาชนภาคใต้ไม่เอากฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกนนำสภาประชาชนภาคใต้ นัดใส่ชุดดำชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 22 มิถุนายน 2569 นี้ เวลาตั้งแต่ 9.00 น. เพื่อต่อต้านกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC ที่กำลังจะเข้า ครม.และโครงการแลนด์บริดจ์นั้น
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้ติดตามกรณีนี้อย่างใกล้ชิด เพราะชาวบ้านให้เหตุผลว่า ภายใต้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต่างชาติจะยึดอาชีพคนไทยทุกระดับ 1.ทุนใหญ่ยึดที่ดิน ทรัพยากร ทำนิคมอุตสาหกรรม 2.ระดับกลางยึดวิชาชีพที่สงวนให้คนไทย 3.ระดับแรงงาน ยึดอาชีพพื้นฐาน ร้านขายของ แล้วคนไทยจะเหลืออะไร เป็นต้น
ผมได้ไปร่วมประชุมเวทีสาธารณะ เครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง X สภาประชาชนภาคใต้ เมื่อสัปดาห์ก่อนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการรวมตัวของ เครือข่ายภาคประชาชนและสื่อพลเมือง เพื่อขับเคลื่อนการกระจายอำนาจและสร้างความเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น โดยเน้นการใช้ พลังการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการสะท้อนปัญหาจากฐานรากสู่ส่วนกลางควบคู่ไปกับการสนับสนุนทางวิชาการและกฎหมาย
นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่รุนแรงจาก ร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) ซึ่งถูกมองว่าเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจเบ็ดเสร็จแก่รัฐและกลุ่มทุนต่างชาติในการเข้าถือครองที่ดินและทรัพยากร ชาวบ้านได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิม การยกเว้นกฎหมายควบคุมอาคารและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการที่คนท้องถิ่นอาจสูญเสียสิทธิในที่ทำกินและอาชีพของตนเองไปอย่างถาวร ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามจากการ รวมศูนย์อำนาจในการพัฒนา และเรียกร้องให้มีการสร้างกลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของตนเองอย่างแท้จริง
แนวคิดการกระจายอำนาจผ่านกลไก สภาพลเมืองหรือสภาพัฒนาเมือง เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพลิกโฉมการแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยเปลี่ยนโครงสร้างการตัดสินใจจากการ รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง มาเป็นการ เอาพื้นที่เป็นฐาน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์ของคนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนในหลายมิติ
สภาประชาชนภาคใต้ รวมถึงเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัด จะมีบทบาทเป็นแกนกลางสำคัญในการรวบรวมพลังของภาคประชาชน เพื่อคัดค้านและรับมือกับการรวบอำนาจตามกฎหมาย SEC ผ่านกลไกและการขับเคลื่อนในมิติต่างๆ โดยมีศูนย์กฎหมายและนโยบายจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จะเป็นกลไกสนับสนุนทางวิชาการและกฎหมายเพื่อปกป้องและช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ในการทำข้อเสนอเชิงนโยบาย
ที่ประชุมเห็นว่าร่างกฎหมายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและพลิกโฉมสิทธิในที่ดินของประชาชนในภาคใต้ในระยะยาว โดยมีเป้าหมายหลักในการนำพื้นที่ไปใช้เพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมอื่นๆ และเป็นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ
ซึ่งจะสร้างผลกระทบในด้านต่างๆ ดังนี้
1.การอนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์และเช่าที่ดินระยะยาว กฎหมายฉบับนี้จะเปิดโอกาสให้นิติบุคคลต่างด้าวและชาวต่างชาติสามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวมถึงอาคารสถานที่ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายปกติ นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถเช่าที่ดินได้ยาวนานสูงสุดถึง 99 ปี
2.การยึดอำนาจและเปลี่ยนสภาพที่ดินเกษตรกรรม ส.ป.ก.กฎหมายจะทำลายกติกาการปกป้องที่ดินของรัฐ โดยดึงอำนาจการจัดการที่ดินของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน และที่ดินราชพัสดุ มาเป็นอำนาจของคณะกรรมการนโยบายและเลขาธิการ SEC ทำให้สามารถยกเลิกข้อกำหนดเดิมที่สงวนไว้เพื่อเกษตรกรรม และนำไปสร้างนิคมอุตสาหกรรมได้
3.รัฐทำหน้าที่เสมือนนายหน้าค้าที่ดินให้ต่างชาติ: ตามมาตรา 33 สำนักงาน SEC มีอำนาจในการรวบรวมที่ดินด้วยการซื้อ เช่า แลกเปลี่ยน หรือเวนคืนที่ดิน และสามารถนำที่ดินที่ได้มานั้นไปขายหรือให้ต่างชาติเช่าต่อได้ ซึ่งเป็นการนำที่ดินไปประเคนให้กลุ่มทุนต่างชาติโดยตรง
4.การรื้อถอนและยกเว้นกฎหมายผังเมือง กฎหมาย SEC อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและยกเลิกข้อบังคับของผังเมืองแบบปกติได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมที่ปกติใช้เวลากว่า 2 ปี ทำให้สามารถเปลี่ยนพื้นที่ชุมชนหรือเกษตรกรรมให้กลายเป็นเขตอุตสาหกรรมได้ตามความต้องการของโครงการ
ครป.และเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง จึงเห็นด้วยกับข้อเสนอของเครือข่ายศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ SEC Watch และเครือข่ายประชาชนภาคใต้ไม่เอากฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพราะเท่ากับเป็นการจับมือรัฐและทุนยึดอำนาจถล่มชุมชนโดยข้ออ้างเพื่อการพัฒนา แต่เป็นการแย่งยึดทรัพยากรของส่วนร่วมโดยอำนาจพิเศษ และเมื่อผ่าน SEC โครงการแลนด์บริดจ์ก็จะผลักดันได้เลยโดยไม่ต้องทำการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพหรือทางสังคมเพิ่มเติม เพราะเว้นการบังคับใช้กฎหมายปกติไว้แล้ว
ในระยะยาว การสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินจะนำไปสู่ความยากจนถาวรของคนในพื้นที่ เนื่องจากภาคใต้มีพื้นที่ที่สามารถทำกินได้จริงประมาณ 21 ล้านไร่ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งานเพื่อการเกษตรอย่างเต็มพื้นที่แล้ว หากที่ดินเหล่านี้ถูกยึดและเปลี่ยนมือไปเป็นของกลุ่มทุนหรือชาวต่างชาติโดยข้ออ้างเพื่อการจ้างงานเพิ่มซึ่งจะไม่เป็นจริง เพราะมีการกักตุนเพื่อขายที่ดินเก็งกำไรเท่านั้น ในที่สุดประชาชนในพื้นที่จะสูญเสียปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุด