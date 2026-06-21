“ปลื้มปีติ! พสกนิกรเก็บผ้ารองรับฝ่าพระบาท–พระหัตถ์ขึ้นหิ้งบูชา หลังมีโอกาสเฝ้าฯ รับเสด็จองค์ภา”

จากกรณี เฟชบุค น้ำอ้อย ยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ นายกเทศบาลตำบลธัญบุรี โพสต์ภาพแห่งความทรงจำและความประทับใจ กับสถาบันพระมหากษัตริย์ หลังได้ นั่ง รับเสด็จ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยเป็นคลิปภาพพบว่า นางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ พร้อมด้วยลูกสาว และประชาชนชาวธัญบุรี ได้เข้ารับเสด็จขณะในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระราชินี พร้อมด้วยพระองค์พระ เข้าประกอบพิธีเปลี่ยนเครื่องห่มพระแก้วมรกต ภายในวัดพระแก้ว โดยพบว่ามีประชาชนนั่งรอรับเสด็จบริเวณทางเดินออกจากวัด พบว่าในหลวงและราชินีเดินเข้ามาทักทายประชาชน และพระองค์พระส่งเข้ามาพูดกล่าวทักทายอยู่ที่ด้านหน้าและได้จับมือและพร้อมทั้งพระองค์พาท่านประทับมือลงที่ผ้าสีขาวที่มีประชาชนวางไว้ที่พื้นเพื่อให้ท่านประทับฝากพระบาทและพระหัตถ์ ทั้งนี้ ผ้าสีขาวที่ใช้รองรับการประทับพระบาทและพระหัตถ์ในวันดังกล่าว ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดีและนำขึ้นประดิษฐานในสถานที่อันเหมาะสมภายในบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
นางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ กล่าวทั้งน้ำตาด้วยเป็นความปลื้มปิติใจและซาบซึ้งใจรวมทั้งถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในการได้เห็นพระพักตร์และได้สัมผัสที่พระหัตถ์พระองค์ภา โดยได้นำผ้าผืนสีขาว ที่ได้นำไปลองที่ผืนและพระมหากษัตริย์รวมทั้งพระองค์ภาและประทับร่องลอยไว้ซึ่ง ที่เก็บ รักษา ไว้อย่างดี นำขึ้นหิ้งอยู่เหนือศรีษะไว้กราบไหว้ทุกวัน เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว พร้อมกันนี้กลุ่มสตรีเทศบาลฯได้ขอสัมผัสพร้อมทั้งนำยกไหว้ขึ้นเหนือศีรษะเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิต
นางยุพเยาว์กล่าวต่ออีกว่า ตอนนั้นเป็นช่วงที่ทุกคนต่างร่วมแสดงความรักต่อองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งตอนนั้นในหลวงทรงเสด็จเข้าร่วมพิธีที่วัดพระแก้ว ซึ่งนั้นตนเองได้เดินทางเพื่อเข้ารับเสด็จ และจังหวะนั้นทางทหารมาสเล็กได้แจ้งให้ประชาชนที่คอยรับเสด็จ ว่าสามารถถ่ายบันทึกภาพ แต่ขอให้นั่งลง อย่างเป็นระเบียบ ห้ามยืน ซึ่งจังหวะนั้นตัวเองก็เห็นเหล่าทหารที่คอยดูแลพื้นที่บริเวณโดยรอบดังกล่าวตบเท้าและทำความเคารพจึงคิดว่าในหลวงท่านกำลังจะเสด็จมา จึงใช้สายตามองไปที่บริเวณประตูทางที่ท่านเดินออกมาจากนั้นก็ได้เห็นในหลวงและพระรชนีเดินนำหน้ามาก่อนตามด้วยพระองค์ภา ประชาชนทุกคนบริเวณนั้นต่างตะโกนเป็นเสียงเดียวกันว่าทรงพระเจริญซึ่งบรรยากาศบริเวณนั้นเต็มไปด้วยความปลื้มปิติที่ได้เห็นหน้าพระองค์ แต่ตนเองคิดว่าโชคดีที่พระองค์ท่านเดินเข้ามาแบบใกล้ชิดและไม่ถือพระองค์ โดยในหลวงท่านได้ส่งประทับฝ่าพระบาท ที่บริเวณผ้าที่ตนเองได้ปูวางไว้ข้าง และเข้ามาทักทาย ประชาชน ได้ชื่นชมพระบารมี ของท่าน จังหวะนั้นตนเองถือว่าเป็นวินาทีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่ได้เห็นพระมหากษัตริย์อยู่เบื้องหน้าแบบพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด จากนั้นพระองค์ภาท่านได้เข้ามาใกล้และนั่งลงพบปะประชาชนและพูดคุยโดยกล่าว ”ดีใจที่ได้เจอทึกคน ขอบคุณนะที่มาทำบุญร่วมกัน ขอให้ทุกคนโชคดี“ ซึ่งจังหวะนั้นตนเองได้จับที่พลาดของท่านและท่านได้วางมือลงบนผ้าที่ตนเองวางไว้ที่พื้น ด้วยความซาบซึ้งใจและปลื้มปิติมากขณะนั้นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว และรีบเก็บผ้าผืนนั้นนำกลับมาไว้ที่บ้านขึ้นหิ้งไว้ที่หัวนอนและกราบไหว้ทุกวัน
พสกนิกรชาวไทยล้วนเสียใจกับการจากไปของพระองค์ภาในครั้งนี้ พระองค์จะทรงอยู่ในใจพวกเราเสมอ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้น พระองค์พระทรงเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราความสามารถทางด้านกฎหมาย ด้านกีฬา ในฐานะตนเองเป็นนักการเมืองท้องถิ่น เป็นข้ารองพระบาท เป็นประชาชนตัวเล็กเล็กที่จะพอช่วยเหลือดูแลประชาชนช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพระองค์ท่านซึ่งจะตั้งใจทำงานให้ดีตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และจะเดินตามรอยพระบาทในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อสร้างและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยในพื้นที่อำเภอธัญบุรีต่อไป ซึ่งความทรงจำจากวันแห่งความปลื้มปีติดังกล่าวยังคงอยู่ในใจเสมอ และเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยยึดมั่นในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ และมุ่งมั่น ในฐานะพสกนิกรชาวไทยคนหนึ่ง ขอส่งกำลังใจสู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอให้พระองค์ภาทรงสู่สวรรคคาลัย เป็นนางฟ้าบนสรวงสวรรค์