'เอเชียวาณิช' ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จฯ พระพันปีหลวง

วานนี้ (20 มิ.ย.) เมื่อเวลา 14.30 น. บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด พร้อมด้วย คณะนักเรียนเก่าโรง เรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 29 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทย และชมรม อาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดอุดรธานี
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จาก วัด ชนะสงคราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุทธาวาส วัดบางพระ จังหวัดชลบุรี วัดใหม่โพธิ์ทอง จังหวัดลพบุรี วัดหนามแดง และ วัดบางโฉลงใน จังหวัดสมุทรปราการ สวดมาติกาสดับปกรณ์ และอนุโมทนา