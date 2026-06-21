มูลนิธิหัวใจฯ จัดแข่งกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานฯ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพหัวใจเยาวชนไทย

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จัด “การแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ประเภทมือใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2569” มุ่งส่งเสริมเยาวชนไทยออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพหัวใจ
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย จัดการแข่งขัน “กระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ประเภทมือใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2569” ที่ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนไทยอายุ 6-18 ปี และประชาชนทั่วไป หันมาสร้างสุขนิสัยในการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรง เปิดทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพหัวใจ พร้อมทั้งผลักดันให้เยาวชนได้ก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากล ภายใต้การบริหารงานของคณะอนุกรรมการโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ
พล.ต.ต.นพ.เกษม รัตนสุมาวงศ์ รองแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ และกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า การแข่งขันประเภทมือใหม่ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายเยาวชนอายุ 6-18 ปี ทั่วประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมูลนิธิฯ มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนกีฬากระโดดเชือก เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาหัวใจด้วยการออกกำลังกาย และร่วมกันสร้างเครือข่ายชมรมกระโดดเชือกฯ ในโรงเรียน องค์กร และสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นเวทีสำคัญที่จะช่วยเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถ ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสุขภาพที่แข็งแกร่งในสถานศึกษาทั่วประเทศ
พล.ต.ต.นพ.เกษม กล่าวต่อว่า ในปัจจุบันกีฬากระโดดเชือกได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในระดับสากล และได้รับการพัฒนาจนเป็นกีฬาที่มีรูปแบบการเล่นที่หลากหลาย มีทักษะ เทคนิค กติกา ตลอดจนท่าทางที่พลิกแพลงน่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งสามารถร่วมสนุกและแข่งขันได้ท้าทายความสามารถตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงระดับโลก
พล.ต.ต.นพ.เกษม กล่าวด้วยว่า มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ได้รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมกระโดดเชือกอย่างจริงจังในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจ เพราะการกระโดดเชือกเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่ทำได้ง่าย ใช้อุปกรณ์น้อย และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งหากปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยเฉพาะระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจอย่างเห็นผลชัดเจน ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจได้