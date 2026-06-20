ผบช.ปส.ยันคดี "บุญฤทธิ์" อดีตผู้สมัคร สส.พรรคส้ม ยังไม่จบ! ตร.แย้งอัยการสั่งไม่ฟ้องบางส่วน ส่งอสส.ชี้ขาด

ผบช.ปส.ยันคดี "บุญฤทธิ์" อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ยังไม่จบ อัยการสั่งไม่ฟ้องแค่บางส่วน ตร.เตรียมทำความเห็นแย้งส่งอัยการสูงสุดชี้ขาด
วันนี้ (20 มิ.ย.) พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ผบช.ปส.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 กรณีมีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องนายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กรุงเทพมหานคร เขต 33 (บางพลัด–บางกอกน้อย) ของพรรคประชาชน ซึ่งถูกจับกุมในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมา โดยยืนยันว่าคดียังไม่สิ้นสุด และคำสั่งไม่ฟ้องดังกล่าวเป็นเพียงบางส่วนของคดีเท่านั้น
ผบช.ปส. กล่าวว่า ย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคม 2568 เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด 2 (บก.ปส.2) ได้ขยายผลจากการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ จนพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ต้องหา ก่อนเข้าตรวจค้น จับกุม และยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าว
ต่อมา พนักงานสอบสวน บก.ปส.2 ได้รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในเครือข่ายรวม 11 ราย พร้อมมีความเห็นสั่งฟ้องทั้งหมดในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน โดยเกี่ยวข้องกับการโอนหรือรับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิด เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน หรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ก่อนส่งสำนวนพร้อมความเห็นให้อัยการพิจารณาเมื่อเดือนมีนาคม 2569
อย่างไรก็ตาม ภายหลังพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางส่วนของคดี และส่งสำนวนกลับมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาความเห็นทางคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1
พล.ต.ท.อาชยน ระบุว่า ขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับสำนวนและคำสั่งดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำความเห็นแย้งต่อคำสั่งไม่ฟ้องในส่วนที่เห็นต่าง ก่อนส่งสำนวนพร้อมความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาชี้ขาดตามขั้นตอนกฎหมาย ส่วนข้อหาอื่นที่พนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องนั้น ยังคงดำเนินคดีต่อไปตามกระบวนการยุติธรรม
ผบช.ปส. ย้ำว่า การดำเนินคดีครั้งนี้เป็นผลจากการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดรอบคอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานสอบสวน บช.ปส. ที่ร่วมกันขยายผลจากคดียาเสพติดรวม 10 คดี จนพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงผู้ต้องหาทั้ง 11 ราย ก่อนนำไปสู่การขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญา ซึ่งศาลได้พิจารณาอนุมัติหมายจับ และเป็นที่มาของการเข้าตรวจค้น จับกุม และยึดทรัพย์สินจำนวนมากตามที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้
“เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างตรงไปตรงมา และยึดตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนเป็นสำคัญ” พล.ต.ท.อาชยน กล่าว.