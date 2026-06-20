แผ่นปูนอาคาร 2 ชั้นถล่มใกล้วัดไตรมิตร ทับร่างชายบาดเจ็บสาหัส 1 ราย

เกิดเหตุอาคาร 2 ชั้นถล่ม ใกล้วัดไตรมิตร แผ่นปูนร่วงทับร่างชายได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
วันนี้ (20 มิ.ย.) เมื่อเวลา 16.57 น. ศูนย์วิทยุพระราม 199 รายงาน รับแจ้งจากสายด่วน 199 เกิดเหตุอาคารทรุดตัว ใกล้เคียงวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ กำลังไปที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บสาหัสเป็นชาย 1 ราย ยังไม่ทราบชื่อ ลักษณะถูกแผ่นปูนที่หล่นจากบริเวณชั้นที่ 2 ของอาคารดังกล่าว ทรุดตัวลงมาทับร่าง และมีรถยนต์ที่จอดอยู่ใกล้กันได้รับความเสียหายหลายคัน เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครได้เร่งยกแผ่นปูนออกจากร่าง ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้ลงพื้นที่เหตุอาคารทรุดตัวดังกล่าวแล้ว ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด อีกทั้งขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้โดยสะดวก
โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนพระราม 4 ไปแยกหมอมี