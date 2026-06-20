“เสก โลโซ” ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ้นคุก 24 มิ.ย.นี้

MGR Online - “เสก โลโซ” ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เตรียมปล่อยตัวที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี วันที่ 24 มิ.ย. 69 แต่ต้องคุมประพฤติพร้อมติดกำไล EM
จากกรณีเพจเฟซบุ๊กชื่อ “SEK LOSO” ได้โพสต์ข้อความแจ้งเรื่องกำหนดการปล่อยตัว เสก โลโซ ในวันที่ 24 มิ.ย. 69 ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พร้อมระบุว่า ในวันดังกล่าว เวลา 08.00 น. ขอความกรุณาสื่อมวลชนสแตนด์บายบริเวณด้านหน้าเรือนจำเปิดโซนน้ำตก และในเวลา 09.00 น. เสก โลโซ จะได้รับการปล่อยตัว และเดินทางออกจากเรือนจำ ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (20 มิ.ย.) รายงานข่าวจากกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า สำหรับกรณีของ นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ “เสก โลโซ” นักโทษเด็ดขาด ในคดีฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองฯ ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานฯ เสพเมทแอมเฟตามีน และ 3, 4 เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน กำหนดโทษไว้ 2 ปี 12 เดือน 20 วัน (หักขัง 3 วัน) นับแต่วันที่ 20 พ.ค. 2568 ซึ่งจะพ้นโทษ ในวันที่ 31 พ.ค. 2571 ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ หลักสูตร “การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (หลักสูตร 5 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจำกลางเพชรบุรี ซึ่งมีกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 23 ม.ค.- 23 มิ.ย. 69
รายงานจากกระทรวงยุติธรรม เผยอีกว่า เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 69 พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2569 มีผลใช้บังคับ ทำให้ นายเสกสรรค์ ซึ่งมีสถานะเป็นนักโทษเด็ดขาด เข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามมาตรา 9 (2), 10 (2) จึงได้พระราชทานอภัยลดโทษ 5 เดือน 20 วัน จากกำหนดโทษ 2 ปี 12 เดือน 20 วัน จึงคงเหลือกำหนดโทษ 2 ปี 6 เดือน 30 วัน และจะพ้นโทษในวันที่ 13 ธ.ค. 2570 ทั้งนี้ เนื่องด้วย นายเสกสรรค์ ได้รับความเห็นชอบให้พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษจากคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ เมื่อครั้งการประชุมวันที่ 27 พ.ค. 69 ที่ผ่านมา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้อนุมัติพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 69 จึงเป็นเหตุให้เรือนจำกลางเพชรบุรี จะดำเนินการปล่อยตัว นายเสกสรรค์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเพื่อคุมประพฤติ พร้อมติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในวันที่ 24 มิ.ย. 69 (หลังจากการปิดอบรมตามโครงการ ในวันที่ 23 มิ.ย. 69)
ทั้งนี้ รายงานภายในกระทรวงยุติธรรม เผยต่อว่า นายเสกสรรค์ ได้รับโทษจำคุกมาแล้ว 1 ปี 1 เดือน 9 วัน และมีระยะเวลาคุมประพฤติ 1 ปี 5 เดือน 21 วัน โดยในระหว่างการคุมประพฤติ นายเสกสรรค์ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติ จนกว่าจะพ้นโทษ