สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า นักศึกษา พนักงาน และเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา
โดยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวแสดงความอาลัยว่า “สำหรับชาวสถาบันพระปกเกล้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงอยู่ในความทรงจำในฐานะเจ้านายผู้ทรงพระเมตตา เสด็จแทนพระองค์มาทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันพระปกเกล้า หรือ KPI Congress ในหลายวาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปีพุทธศักราช 2563 ซึ่งเป็นวาระล่าสุดก่อนทรงพระประชวร และเป็นห้วงเวลาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาเสด็จมาทรงเปิดการประชุมวิชาการของสถาบันด้วยพระองค์เอง พระกรุณาธิคุณในครั้งนั้นมิได้เป็นเพียงเกียรติยศ หากยังเป็นขวัญกำลังใจอันล้ำค่าแก่บุคลากรและผู้เข้าร่วมงานมาจนถึงวันนี้ พระเมตตาและพระจริยวัตรของพระองค์ ได้ประทับอยู่ในความทรงจำของสถาบันพระปกเกล้า อย่างมิอาจลืมเลือน โดยเฉพาะแบบอย่างแห่งการทรงงานด้านกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่า งานด้านกฎหมาย และการพัฒนาประชาธิปไตย ต้องมุ่งไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง”
จากนั้น คณะผู้บริหาร ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า นักศึกษา พนักงาน และเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที และคณะผู้บริหารลงนามในสมุดถวายความอาลัย ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ทางสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารอบรม ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า ฝั่งทิศเหนือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ