“ยุทธการตัดเนื้อร้าย” เมืองน่าน ฟัน 3 ข้าราชการ-ลูกจ้างรัฐ ตรวจเจอฉี่ม่วง

MGR Online - ป.ป.ส. ลุยเมืองน่าน เปิด “ยุทธการตัดเนื้อร้าย ครั้งที่ 12” เหตุเบาะแส 1386 เอาผิด 3 ข้าราชการ-ลูกจ้างรัฐ เอี่ยวยาเสพติด สั่งให้ออกราชการทันที!
วันนี้ (20 มิ.ย.) สำนักงาน ป.ป.ส. เดินหน้าปราบปรามขั้นเด็ดขาด ขุดรากถอนโคนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปพัวพันกับยาเสพติด ภายใต้ “ยุทธการตัดเนื้อร้าย ครั้งที่ 12” ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.69 สำนักงาน ปปส.ภาค 5 บูรณาการกำลังร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน (ศอ.ปส.จ.น่าน) และฝ่ายปกครองอำเภอปัว ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ชี้เป้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ อ.ปัว จ.น่าน จำนวน 2 หน่วยงาน มีพฤติการณ์ลักลอบเสพและค้ายาเสพติด
โดย นายดนุชา ไชยวงค์ ผอ.บก.ปปส.ภ.5 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ปัว เพื่อแจ้งข้อร้องเรียนและดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเจ้าหน้าที่แบบยกหน่วย รวมทั้งสิ้น 34 ราย เพื่อความโปร่งใส ผลการตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย จำนวน 2 ราย ซึ่งตรงกับบุคคลที่ถูกร้องเรียน ได้แก่ 1.นายดำรงค์ (สงวนนามสกุล) ตำแหน่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ 2.นายสุทัศน์ (สงวนนามสกุล) ตำแหน่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (พบประวัติเคยถูกจับตาและเคยเข้ารับการบำบัดมาก่อน)
จากการซักถาม ทั้งสองสารภาพว่าซื้อยาบ้ามาจากเอเย่นต์ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จึงขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักของเอเย่นต์ พบอุปกรณ์การเสพจำนวนมาก จึงได้ส่งมอบข้อมูลให้ สภ.ปัว ติดตามจับกุมตัวต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของข้าราชการทั้ง 2 ราย ได้ถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และทางหน่วยงานต้นสังกัดได้มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขั้นเด็ดขาด
ในวันเดียวกัน ชุดปฏิบัติการได้เข้าตรวจสอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แห่งหนึ่งใน อ.ปัว และเรียกตัว นายพงษ์พศวัต (สงวนนามสกุล) หรือหยาง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน มาตรวจปัสสาวะ ซึ่งผลปรากฏออกมาเป็น บวก (พบสารเสพติด) ซึ่ง นายพงษ์พศวัต ยอมจำนนต่อหลักฐาน และสารภาพว่าเพิ่งเสพไอซ์เมื่อกลางดึกวันที่ 13 มิ.ย. ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง โดยใช้วิธีนำไอซ์มาละลายน้ำเกลือแล้วฉีดเข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้ ยังสารภาพว่าได้สั่งซื้อไอซ์ผ่านกลุ่มลับในโซเชียลออนไลน์ จากเอเย่นต์รายหนึ่งในกลุ่มลับ โดยเอเย่นต์จะส่งของกลางผ่าน พัสดุไปรษณีย์ส่งตรงมาถึงที่ทำงาน เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
เบื้องต้น ผอ.รพ.สต. ได้ส่งตัว นายพงษ์พศวัต เข้าบำบัดรักษา และเตรียมนำเรื่องเข้าสู่สภา รพ.สต. เพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาด โดยอ้างอิงตามระเบียบของ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ต่อไป