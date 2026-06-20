รวบญาติอดีตนายกเทศมนตรีจีน เอี่ยวคดีฟอกเงิน-รับสินบน หนีกบดานคอนโดย่านบางนา

ตม.จับกุม 2 ผู้ต้องหา ญาติอดีตอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเสี่ยวอี้ประเทศจีน มีส่วนเกี่ยวข้องคดีฟอกเงินและรับสินบน หลบหนีมาอยู่คอนโดย่านบางนา
วันนี้ (20 มิ.ย.) พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ รอง ผบช.สตม. สั่งการให้ พ.ต.อ.ธวัชชัย นรินรัตน์ ผกก.1 บก.สส.สตม. และชุดสืบสวน ชป.3 กก.1 บก.สส.สตม. นายเจียง (นามสมมติ) อายุ 59 ปี และนางเหริน (นามสมมติ) อายุ 60 ปี สัญชาติจีน ในข้อหาเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด
สืบเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยประสานขอความร่วมมือให้ทางการไทยติดตามตัวทั้ง 2 คน ซึ่งถูกศาลเมืองไท่หยวน มณฑลชานซี ออกหมายจับลงวันที่ 2 ส.ค. 2567 ในข้อหาฟอกเงิน โดยมีความเชื่อมโยงกับนายหวัง (นามสมมติ) อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเสี่ยวอี้ ซึ่งถูกดำเนินคดีในข้อหาติดสินบน ยักยอกเงินสาธารณะ และใช้อำนาจในทางที่ผิดได้ยอมรับเงินสินบนจำนวนมาก เพื่ออำพรางและปกปิดแหล่งที่มาของกองทุนที่ผิดกฎหมาย
โดยนายเจียงด้ใช้บัญชีธนาคารของตัวเองเพื่อรับสินบน และโอนไปยังบัญชีของหุ้นและการเงินภายใต้ชื่อของเขาเพื่อการลงทุน ได้เงิน 1 ล้านหยวนอย่างผิดกฎหมายในระหว่างการอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน ส่วนนางเหรินใช้บัญชีของเธอเพื่อรับรายได้จากสินบนของนายหวัง และช่วยให้นสยหวังลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจการอื่นๆ ในกระบวนการฟอกเงิน
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่า นายเจียงและนางเกริน เข้ามาพักอาศัยอยู่ภายในห้องพักแห่งหนึ่งย่านบางนา จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ ก่อนควบคุมตัวได้ทั้ง 2 ราย และดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย รวมถึงกระบวนการส่งกลับไปดำเนินคดี