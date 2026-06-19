รวบทันควัน สาวเขมรโพสต์คลิปท้าทายอำนาจรัฐ ลักลอบเข้าเมืองทางช่องทางธรรมชาติ ชะล่าใจเดินเที่ยวห้างหรู โดนชุดสืบสวน ตม.ปทุมธานี แกะรอยรวบคาที่

วันที่ 19 มิถุนายน 2569 ตรวจคนเข้าเมือง จ.ปทุมธานี, ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ณัฐกิตติ์ มีสุข ผกก.ตม.จว.ปทุมธานี, พ.ต.ท.พีรพัฒน์ คล้ายคลึง รอง ผกก.ตม.จว.ปทุมธานี และ พ.ต.ต.หญิง สุภางค์กาญน์ มนตรีพิศาล สว.ตม.จว.ปทุมธานีและ พ.ต.ท.รวีศักดิ์ สุริยภักดิ์ สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ตม. ช่วยราชการ ตม.จว.ปทุมธานี
ได้สั่งการให้เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมนำโดย ร.ต.อ.สุวิทย์ สุทัศน์ ร.ต.อ.ชาติชนก สุวรรณทรรภ รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ร่วมกันจับกุมตัว นางนากรี พล (MS.NAKRY PHON) อายุ 31 ปี สัญชาติกัมพูชา ผู้ต้องหาขบวนการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
สืบเนื่องจากกรณีที่ปรากฏกระแสบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกและเป็นการท้าทายอำนาจกฎหมายอย่างยิ่ง โดยมีหญิงต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาคนดังกล่าว ได้โพสต์คลิปวิดีโออวดการลักลอบหนีเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย แถมยังชะล่าใจเข้าไปเดินท่องเที่ยวในห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่างสบายใจ พร้อมเช็กอินระบุพิกัดในโลกออนไลน์ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.ปทุมธานี ไม่นิ่งนอนใจ เร่งรัดติดตามข้อมูลเชิงลึกและลงพื้นที่แกะรอยตรวจสอบทันที จนกระทั่งสืบทราบพิกัดแน่ชัดก่อนเข้าทำการจับกุมตัวได้ที่บริเวณ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยยอมรับว่าตนเองได้ลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จริง และเมื่อตรวจสอบในระบบสารสนเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (BIOMETRICS) ก็ไม่พบข้อมูลการเดินทางเข้าเมืองอย่างถูกต้องแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ลำลูกกา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเข้าสู่กระบวนการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไป
ทั้งนี้ ตม.จว.ปทุมธานี ขอเตือนไปยังแรงงานต่างด้าวและกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมือง รวมถึงผู้ที่คิดจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการกระทำผิดกฎหมายหรือท้าทายเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมีมาตรการเข้มงวดและตรวจสอบระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง หากพบการกระทำความผิดหรือต้องการแจ้งเบาะแส สามารถโทร. แจ้งสายด่วน 1178 ได้ทันที