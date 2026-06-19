ปคม.ทลายบาร์ "เจ๊ปลา"เมืองอุดรฯ ลอบค้ากามเด็กสาว-ช่วยเหยื่อพ้นขุมนรก 2 ราย

ตำรวจ ปคม. บุกทลายบาร์ "เจ๊ปลา" เมืองอุดรธานี ลักลอบค้ากามเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี พร้อมช่วยเหลือเหยื่อพ้นขุมนรก 2 ราย
วันนี้ ( 19 มิ.ย.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ศิรเมศร์ เมธีธนวิจิตร์ ผกก.3 บก.ปคม. และ พ.ต.ท.เกียรติบดินทร์ วงค์งาม สว.กก.3 บก.ปคม. สนธิกำลังร่วมกับ สภ.เมืองอุดรธานี กก.สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี และมูลนิธิ เดสทินี่ เรสคิว เข้าช่วยเหลือเด็กสาวอายุ 15-16 ปี ที่ถูกล่อลวงมาค้าประเวณีทางเพศจำนวน 2 ราย
จากนั้นได้จับกุม น.ส.สุชานันท์ หรือ เจ๊ปลา อายุ 58 ปี เจ้าของบาร์ และ นายสาโรช อายุ 60 ปี ผู้ดูแลร้าน ในความผิดฐาน “ร่วมกันค้ามนุษย์จากการค้าประเวณีเด็ก ,ร่วมกันสนองความใคร่ของผู้อื่นโดยกระทำแก่บุคคลอายุต่ำสิบแปดปี,รับผลประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็ก,พรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร” โดยจับกุมทั้งสองได้ที่ บาร์แห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมเจ้าของบาร์แห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี พร้อมให้การช่วยเหลือเหยื่อเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 6 รายที่ถูกล่อลวงมาค้าประเวณี อย่างไรก็ตามจากการสืบสวนยังพบว่า ภายในย่านดังกล่าวยังมีบาร์อีกหลายแห่งนำเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี มาแฝงค้าบริการทางเพศ โดยทางร้านจะได้เงินค่าส่วนแบ่งครั้งละ 500 บาท จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบบาร์แต่ละแห่ง ก่อนพบภายในบาร์ของ น.ส.สุชานันท์ หรือ เจ๊ปลา และ นายสาโรช ผู้ต้องหาทั้งสองรายนี้มีการนำเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 2 ราย มาแฝงค้าประเวณีในร้านจริง จึงทำการจับกุมตัวพร้อมให้การข่วยเหลือเหยื่อเด็กสาวทั้งสองรายนี้ได้ดังกล่าว
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป