หนี 11 ปีไม่รอด! กองปราบตามลากคอลุงหื่น ขยี้กามเด็กหญิงพิการ

ตำรวจกองปราบตามรวบลุงหื่นกาม บุกขนำข่มขืนเด็กหญิงพิการวัย 14 ขณะพ่อแม่เหยื่อไปตัดยาง หนีคดีนาน 11 ปี สุดท้ายจนมุมที่สุราษฎร์ธานี
วันนี้ (19 มิ.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป.และ พ.ต.ท.ธีระพงษ์ คงเขียว สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายเทพประสิทธิ์ อายุ 58 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนาทวี ที่ จ.619/2558 ลง 19 พ.ย.58 ข้อหา " กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี, พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีฯ " ได้ในพื้นที่ ม.3 ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
สืบเนื่องจาก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ขณะที่ นายเทพประสิทธิ์ ผู้ต้องหาทำงานรับจ้างกรีดยางอยู่ในพื้นที่ ม.3 ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา โดยพักอาศัยบริเวณใกล้เคียงกับพ่อแม่ของ ด.ญ.บี (นามสมมติ) อายุ 14 ปี ซึ่งเป็นเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ระหว่างนั้น นายเทพประสิทธิ์ อาศัยช่วงเวลากลางคืนที่พ่อแม่ของ ด.ญ.บี ออกไปกรีดยางพารา ปล่อยให้ ด.ญ.บี นอนพักผ่อนคนเดียวในขนำ แอบย่องเข้าไปข่มขืนกระทำชำเรา ด.ญ.บี จำนวน 2 ครั้ง
ต่อมาหลังเกิดเหตุ ด.ญ.บี ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้ปกครองทราบ ก่อนพาเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยปลิง ก่อนรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ ด้วยความหวาดกลัวว่าจะถูกจับกุมดำเนินคดีจึงหลบหนีออกจากพื้นที่นานกว่า 11 ปี กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ป. สืบทราบว่า นายเทพประสิทธิ์ ได้หลบหนีไปกบดานในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยปลิง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป