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กลลวงใหม่! รวบ "กาย พัทยา" โทรขู่ นศ. ติดคดีจีนเทา-ดึงแม่เอี่ยว อ้างเรื่อง ‘ทุนนอก’ หลอกโอน 1.4 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



คอมมานโดตามรวบ "กาย พัทยา" ร่วมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สวมรอยเจ้าหน้าที่ทรู- ตำรวจ โทรขู่นักศึกษาอ้างติดคดีฟอกเงินให้จีนเทา-ตุ๋นแม่เรื่องทุนต่างประเทศ หลอกโอน 1.4 ล้านบาท

​วันนี้ (19 มิ.ย.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ.พ.ต.อ.อภิชน ขันกา ผกก.4 บก.ปพ. และ พ.ต.ท.ไพบูลย์ พิมพ์กำเนิด สว.กก.4 บก.ปพ. นำกำลังจับกุม นายภาณิน หรือกาย อายุ 23 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ จ.746/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค.68 ข้อหา “เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น,นำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและ เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยประการที่รู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอาญา” ได้บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน ต.หันตา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

สืบเนื่องจากเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2568 คนร้ายได้โทรศัพท์ติดต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัททรูฯ และแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ กล่าวหาว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการบัญชีม้าและการฟอกเงินให้แก๊งจีนเทา จากนั้นได้ให้ผู้เสียหายติดต่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์ที่ใช้ชื่อและรูปโปรไฟล์คล้ายหน่วยงานราชการ พร้อมส่งเอกสารคดีปลอมและข้อมูลอันเป็นเท็จมาแสดง อีกทั้งยังใช้วิธีข่มขู่ กดดัน ให้หวาดกลัว โดยอ้างว่าหากไม่ให้ความร่วมมืออาจส่งผลเสียต่อประวัติส่วนตัว การศึกษา การทำงาน และความปลอดภัยของครอบครัว พร้อมกำชับให้ผู้เสียหายเปิดกล้องตลอดเวลา ห้ามวางสาย และห้ามปรึกษาบุคคลอื่น

​ต่อมาคนร้ายได้หลอกให้ผู้เสียหายเปิดเผยข้อมูลบัญชีธนาคารและยอดเงินคงเหลือ โดยอ้างว่าเป็นขั้นตอนการตรวจสอบเส้นทางการเงินและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ นอกจากนี้คนร้ายยังขอช่องทางติดต่อของมารดาผู้เสียหาย และติดต่อไปหลอกมารดาว่า ผู้เสียหายได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ แต่ต้องแสดงหลักฐานว่ามีเงินคงเหลือในบัญชีจำนวน 700,000 บาท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวีซ่าและการรับทุนการศึกษา ด้วยความเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง มารดาของผู้เสียหายจึงได้โอนเงินจำนวน 700,000 บาท เข้าบัญชีของผู้เสียหายตามที่คนร้ายแนะนำ จากนั้นคนร้ายได้หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่คนร้ายกำหนด โดยอ้างว่าเป็นการตรวจสอบและยืนยันความบริสุทธิ์ใจ ผู้เสียหายจึงได้โอนเงินรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เป็นเงิน 1,482,000 บาท

​ภายหลัง มารดาของผู้เสียหายพบความผิดปกติ เชื่อว่าลูกชายกำลังตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จึงได้แจ้งความผ่านสายด่วน 1441 จากนั้นพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานออกหมายจับขบวนการดังกล่าวไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบทราบว่า นายภาณิน ผู้ต้องหาซึ่งเป็นหนึ่งในบัญชีม้าที่ผู้เสียหายโอนเงินให้กำลังเดินทางหลบหนีไปกบดานทางภาคเหนือ จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว

สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เมื่อช่วงประต้นปี 2568 ได้มีรุ่นพี่ที่พัทยาชวนไปทำงานเว็ปพนันออนไลน์ที่ประเทศกัมพูชา หลังจากนั้นได้ชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคารรวม 4 บัญชี ได้ค่าจ้างจำนวน 10,000 บาท จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป



กลลวงใหม่! รวบ "กาย พัทยา" โทรขู่ นศ. ติดคดีจีนเทา-ดึงแม่เอี่ยว อ้างเรื่อง ‘ทุนนอก’ หลอกโอน 1.4 ล้าน
กลลวงใหม่! รวบ "กาย พัทยา" โทรขู่ นศ. ติดคดีจีนเทา-ดึงแม่เอี่ยว อ้างเรื่อง ‘ทุนนอก’ หลอกโอน 1.4 ล้าน