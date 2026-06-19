รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดอบรมโครงการพระราชทาน"โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์"

รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา เป็นปธ.เปิดอบรมโครงการพระราชทาน"โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์" ตามพรฎ.พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2569 มี"รัชพล คำเผ่า" ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา "วิสุทธิ์ ฉิมมุสิก" ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ -ผู้ต้องขังเข้าร่วม
วันนี้ 19 มิ.ย. 2569 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ เรือนจำจังหวัดสงขลา นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2569 รุ่นที่ 8/1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2569 โดยมี นายรัชพล คำเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา นายวิสุทธิ์ ฉิมมุสิก ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ และผู้ต้องขังเข้าร่วม
การจัดอบรมครั้งนี้สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 โดยกรมราชทัณฑ์กำหนดให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม ส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพ และการพึ่งพาตนเองภายหลังพ้นโทษ อันจะนำไปสู่การกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า รวมถึงผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ โดยทรงพระราชทานโอกาสและแนวทางในการดำรงชีวิตเพื่อให้สามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติได้อย่างมีศักดิ์ศรี พร้อมทั้งทรงสืบสานและต่อยอดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ
นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ร่วมกันดำเนินงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ ซึ่งการอบรมได้รับความร่วมมือจากวิทยากรเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ในการบูรณาการความร่วมมือในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคม
สำหรับเนื้อหาการอบรม มุ่งเน้นการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” และหลักการบริหารจัดการที่ดินตามแนวทาง “โคก หนอง นา” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและอาชีพ ส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืน เพื่อให้เกิดประโยชน์ 4 อย่าง คือ พอกิน พอใช้ พออยู่ และพอร่มเย็น อันเป็นแนวทางสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว นำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา