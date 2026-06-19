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รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดอบรมโครงการพระราชทาน"โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา เป็นปธ.เปิดอบรมโครงการพระราชทาน"โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์" ตามพรฎ.พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2569 มี"รัชพล คำเผ่า" ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา "วิสุทธิ์ ฉิมมุสิก"  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ -ผู้ต้องขังเข้าร่วม

วันนี้ 19 มิ.ย. 2569 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ เรือนจำจังหวัดสงขลา นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2569 รุ่นที่ 8/1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2569 โดยมี นายรัชพล คำเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา นายวิสุทธิ์ ฉิมมุสิก ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ และผู้ต้องขังเข้าร่วม

การจัดอบรมครั้งนี้สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 โดยกรมราชทัณฑ์กำหนดให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม ส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพ และการพึ่งพาตนเองภายหลังพ้นโทษ อันจะนำไปสู่การกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า รวมถึงผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ โดยทรงพระราชทานโอกาสและแนวทางในการดำรงชีวิตเพื่อให้สามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติได้อย่างมีศักดิ์ศรี พร้อมทั้งทรงสืบสานและต่อยอดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ

นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ร่วมกันดำเนินงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ ซึ่งการอบรมได้รับความร่วมมือจากวิทยากรเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ในการบูรณาการความร่วมมือในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคม

สำหรับเนื้อหาการอบรม มุ่งเน้นการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” และหลักการบริหารจัดการที่ดินตามแนวทาง “โคก หนอง นา” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและอาชีพ ส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืน เพื่อให้เกิดประโยชน์ 4 อย่าง คือ พอกิน พอใช้ พออยู่ และพอร่มเย็น อันเป็นแนวทางสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว นำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา








รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดอบรมโครงการพระราชทาน"โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์"
รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดอบรมโครงการพระราชทาน"โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์"
รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดอบรมโครงการพระราชทาน"โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์"
รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดอบรมโครงการพระราชทาน"โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์"
รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดอบรมโครงการพระราชทาน"โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์"