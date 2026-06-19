สภาทนายความ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

สภาทนายความ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2569
วันที่ 18 มิ.ย. 2569 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายวิชาญ ทองรัก อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล เลขาธิการ, นางนภัสสร พิมพ์พืช กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 6, นายโรจนินทร์ ศิรรัฐเมธากรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 7, ดร.ธีระวุฒิ วชิรมโนวาทย์ กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและเจ้าหน้าสภาทนายความ
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร