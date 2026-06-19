"ดร.ธนพล"นายกสภาทนาย ตั้งคณะทำงานติดตามปัญหาระบบ CIOS เพื่อความเป็นธรรม-มั่นใจของทนายความ

"ดร.ธนพล"นายกสภาทนาย ตั้งคณะทำงานติดตามปัญหาระบบ CIOS เพื่อความเป็นธรรมและความมั่นใจของพี่น้องทนายความ
ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ระบบ CIOS (Court Integral Online Service) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของศาลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติได้ปรากฏเสียงสะท้อนจากพี่น้องทนายความจำนวนมากผ่านสื่อออนไลน์ กลุ่มวิชาชีพ และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ถึงปัญหาและข้อกังวลที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบดังกล่าว ซึ่งบางประเด็นยังไม่ได้รับความชัดเจนหรือแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรม
ก่อนหน้านี้ ผมได้เข้าหารือกับสำนักงานเลขาธิการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งได้มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการในรัฐสภา เพื่อสะท้อนผลกระทบและข้อกังวลของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ
จนถึงปัจจุบัน พี่น้องทนายความจำนวนไม่น้อยยังคงมีข้อสงสัยและความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของระบบดังกล่าว
แม้ว่าบางปัญหาจะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาจากสำนักงานศาลยุติธรรม แต่ก็ยังมีข้อเสนอแนะและข้อกังวลอีกจำนวนมากที่ควรได้รับการรวบรวม ศึกษา และหารือร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างหน่วยงานผู้พัฒนาระบบและผู้ใช้งานจริง
ด้วยเหตุนี้ ผมจึงเห็นว่า สภาทนายความจะต้องมีการติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างจริงจังอีกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีกำลังเข้ามามีบทบาทในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นทุกวัน การพัฒนาระบบดิจิทัลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การพัฒนานั้นต้องดำเนินควบคู่ไปกับการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของระบบกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพ
ผมได้แต่งตั้ง “คณะทำงานติดตามและศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ CIOS” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากพี่น้องทนายความทั่วประเทศ รวมทั้งหารือร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนอีกครั้งในประเด็นต่าง ๆ ที่ยังเป็นข้อกังวลของวิชาชีพ โดยมอบหมายหลักให้ ดร.พีรภัทร ฝอยทอง อุปนายกฝ่ายวิชาการ นายเอกสิทธิ์ ศรีสังข์ เลขานุการสถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ และ นายสายหยุด เพ็งบุญชู ผู้ช่วยโฆษกสภาทนายความ เป็นผู้ขับเคลื่อน
คณะทำงานชุดนี้จะไม่ทำหน้าที่คัดค้านเทคโนโลยีหรือขัดขวางการพัฒนาระบบดิจิทัลของกระบวนการยุติธรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ใช้งานจริงกับหน่วยงานผู้กำหนดนโยบาย เพื่อให้ปัญหาได้รับการรับฟังอย่างตรงไปตรงมา และนำไปสู่แนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความชัดเจน ความมั่นใจ และความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องทนายความทั่วประเทศ ตลอดจนช่วยให้การพัฒนาระบบ CIOS เป็นไปในทิศทางที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง และส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง
ผมขอเชิญชวนพี่น้องทนายความทุกท่านร่วมส่งข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะมายังคณะทำงาน เพื่อให้เสียงของผู้ปฏิบัติงานจริงได้รับการสะท้อนอย่างครบถ้วน และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพทนายความและกระบวนการยุติธรรมโดยรวมต่อไป
“คณะทำงานติดตามและศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ CIOS” ประกอบด้วย
1. ดร.พีรภัทร ฝอยทอง ประธานคณะทำงาน
2. นายสายหยุด เพ็งบุญชู รองประธานคณะทำงาน
3. นายเอกสิทธิ์ ศรีสังข์ รองประธานคณะทำงาน
4.นายไพศิษฐ์ มุนิสชานนท์ คณะทำงาน
5. นายนิธิ ละเอียดดี คณะทำงาน
6. นางสาวหทัยพัชร เลิศกมลนิมิตร คณะทำงาน
7. นายธนู รุ่งโรจน์เรืองฉาย คณะทำงาน
8. นายนรเศรษฐุ์ นาหนองตูม คณะทำงาน
9. นายสมปรารถน์ โกมินทรชาติ คณะทำงาน
10. นายรพีภัค ธราธรพิทักษ์ คณะทำงาน
11. นางสาวอรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ คณะทำงาน
12. นายทรงวุฒิ นิยอนรัมย์ คณะทำงาน
13. นางสาวนิสา อัศวนิติ คณะทำงาน
14. นางสาวจีรวรรณ วารุกะ คณะทำงาน