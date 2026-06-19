ต้องบุกถึงกองสลาก หนุ่มสระบุรีถูกรางวัลที่ 3 ห้าใบ บริษัทแพลตฟอร์มโอนเงินให้แค่ 2 หมื่น ล่าสุดยอมโอนเต็ม 4 แสนแล้ว

หนุ่มสระบุรีได้เงินครบ 4 แสนแล้ว หลังถูกรางวัลที่ 3 จำนวน 5 ใบ แต่บริษัทแพลตฟอร์มหวยออนไลน์ อ้างว่าถูกแค่เลขหน้า 3 ตัว โอนเงินให้ 2 หมื่น จนต้องร้องเรียนมูลนิธิของทนายรณณรงค์ ล่าสุดบุกไปร้องกองสลากฯ บริษัทจึงยอมโอนมาให้อีก 380,000 บาท อ้างเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค เจ้าตัวบอกเข็ดแล้ว ต่อไปจะซื้อจากแอปฯ เป๋าตังดีกว่า
จากกรณีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 69 ที่สำนักงานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี นายณัฎฐกานต์ หรือบอล สินธนาวัฒนโชค อายุ 49 ปี นำหลักฐานเอกสารต่างๆเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับ ว่าที่ ร.ต.รภัสสิทธิ์ ภัทรสิริชัยสิน รองประธานมูลนิธิ หลังตนเองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดสระบุรี แล้วถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท เป็นหวยชุด 5 ใบ ได้เงินรางวัล 400,000 บาท แต่กลับถูกทางบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์ม แจ้งว่าตนถูกแค่เลขหน้า 3 ตัว แล้วโอนเงินให้ 20,000 บาทเข้าบัญชี ซึ่งตนไม่ขอรับเงินจำนวนนี้ที่โอนเข้ามาในบัญชี เพราะตนถูกไม่ใช่เลขหน้า 3 ตัว แต่เป็นรางวัลที่ 3 จำนวน 5 ใบ และตนได้แคปไว้เป็นหลักฐานทั้งวันที่ซื้อและโอนเงิน พอตนส่งหลักฐานทั้งหมดให้บริษัทดู ก็บอกว่าไม่มีเลขนี้ใน platform จากนั้นก็บล็อก LINE บล็อกเฟซ และช่องทางการติดต่อตนทันที ซึ่งตนได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.หนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นคดีอาญา ในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 69 ที่ผ่านมา
ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนสนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี ว่าที่ ร.ต.รภัทรสิทธิ์ ภัทรสิริชัยสิน รองประธานมูลนิธิได้พานายบอล ผู้เสียหายเดินทางมาเตรียมร้องเรียนกับทางผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งระหว่างนั่งรอนานกว่า 1 ชั่วโมง ทางฝ่ายกฎหมาย ได้ลงมาสอบถามเรื่องราวสาเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อจะนำเสนอผู้บริหารให้รับทราบและดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือ
ระหว่างนั้นเองทางบริษัทแพลตฟอร์มที่ผู้เสียหายซื้อสลากได้โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาหานายบอล พร้อมอธิบายสาเหตุว่าเกิดจากความผิดพลาดของพนักงานและข้อมูลทางเทคนิค ทางบริษัทได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลแล้วพบว่า นายบอลถูกสลากรางวัลที่ 3 จำนวน 5 ใบจริง และจะขอโอนเงินจำนวน 380,000 บาทให้จากก่อนหน้านี้ที่โอนไปแล้ว 20,000 บาทโดยบอกว่าถูกเลขหน้า 3 ตัวไม่ได้ถูกรางวัลที่ 3 ซึ่งบริษัทได้กล่าวขอโทษและขอเวลาไม่ถึง 10 นาที ก็โอนเงินจำนวน 380,000 บาทเข้าบัญชีและมีแจ้งเตือนทางมือถือของนายบอลผู้เสียหาย ทำให้นายบอลรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก พร้อมตรวจสอบยอดเงินทางมือถือให้ผู้สื่อข่าวดูชนิดที่ว่ามือยังสั่นอยู่เลย เพราะดีใจที่ได้รับเงินเต็มจำนวนแล้วในครั้งนี้
นายบอลกล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณทางมูลนิธิและผู้สื่อข่าวที่เข้ามาช่วยเหลือดำเนินการและลงข่าวให้จนทางบริษัทยอมจ่ายเงินที่ถูกรางวัลจริงให้ในครั้งนี้ โดยจะนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญที่เหลือจะไว้ใช้จ่าย และยืนยันว่าจะเลิกซื้อสลากทางแพลตฟอร์มแบบนี้อีกแล้ว จะสมัครลงทะเบียนและซื้อทางแอปฯ เป๋าตัง ซึ่งเป็นของรัฐบาลที่ปลอดภัย 100% ดีกว่า เพราะรู้สึกเข็ดกับเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ว่าที่ ร.ต.รภัทรสิทธิ์ กล่าวว่า ในเมื่อผู้เสียหายได้รับการชดใช้จ่ายเงินคืนจากทางบริษัทแพลตฟอร์ม ก็ขอแสดงความยินดีด้วย และอยากให้รัฐบาลตรวจสอบว่า บริษัทแพลตฟอร์มแบบนี้มีการขออนุญาตหรือจดทะเบียนจากทางสำนักงานกองสลากหรือไม่ และหวยที่นำมาขายมีจริงหรือเปล่า เพราะที่ผ่านมาเคยมีเหตุทำนองนี้และพบว่าหวยก็เป็นหวยทิพย์ หากถูกรางวัลขึ้นมาก็จะมีปัญหาเหมือนกับเคสนี้ ตนอยากให้ ผู้ที่นิยมชมชอบเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่ง จากหน่วยงานของรัฐเช่นแอปฯ "เป๋าตัง" จะปลอดภัยมากกว่า นี่ยังแค่ถูกรางวัลที่ 3 เท่านั้น ถ้าเป็นรางวัลที่ 1 อาจจะมีปัญหามากกว่านี้ ก็อยากฝาก ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ความสำคัญและดูแลเรื่องการซื้อขายทางออนไลน์ เพราะหากผิดพลาดขึ้นมาชาวบ้านตาดำๆ ที่ถูกรางวัล ก็จะได้รับความเสียหายเหมือนเช่นรายนี้ ส่วนคดีที่แจ้งความไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตนก็อยากให้ดำเนินการไปตามกฎหมายผิดถูกว่ากันไป อันนี้ก็อยู่ที่ตัวผู้เสียหายเองว่าติดใจหรือไม่ ถ้าไม่ติดใจก็ถอนแจ้งความเรื่องทุกอย่างก็จบถือว่าได้รับการชดใช้ค่าเสียหายแล้ว