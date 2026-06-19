“น้ำเพชร” แฉลงทุน Forex ถูกโกงสูญกว่า 70 ล้าน พบผิดปกติเปลี่ยนพาสเวิร์ด

MGR Online - “น้ำเพชร ฎีร์ญาภา“ อดีตนางงาม เหยื่อคดี Forex ถูกโบรกเกอร์เปลี่ยนพาสเวิร์ด โกงเทรด เสียหายกว่า 70 ล้านบาท ยอมรับเคยทำร้ายตัวเอง
วันนี้ (19 มิ.ย.) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดร.แทนคุณ จิตต์อิสระ หรืออี้ แทนคุณ ประธานชมรมสันติประชาธรรม พร้อมด้วย น.ส.ฎีร์ญาภา วิจิตรมณีวัชร์ หรือ “น้ำเพชร” อดีตผู้ประกวดนางงาม เดินทางเข้ามอบพยานหลักฐานคดี Forex เพิ่มเติม ซึ่งเป็นเส้นทางการเงินของขบวนการเครือข่ายที่หลอกร่วมลงทุนให้กับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
น.ส.ฎีร์ญาภา เผยว่า ตัวเองเสียหายไปทั้งหมด 70 ล้านบาท มีทั้งส่วนที่เทรดเสียเอง และบางส่วนเข้าใจว่าถูกโบรกเกอร์เปลี่ยน พาสเวิร์ด ไอดี บัญชีเทรด ขณะลงทุนโดยระบุว่าไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือยกเลิกการเทรดได้ จนทำเงินลงทุนที่อยู่ในระบบเสียหายทั้งหมด หรือในวงการเทรดเรียกว่าพอร์ตแตก ซึ่งที่ผ่านมาตนถูกชักชวนจากเพื่อนสนิทให้เข้าไป ร่วมลงทุนซื้อขายสกุลเงินและราคาทองคำในโบรกเกอร์ต่างๆ แต่มีโบรกเกอร์ที่ปรากฏชื่อตามดีเอสไอแถลงนั้น จำนวน 2 โบรกเกอร์มีพฤติกรรมเข้าข่ายฉ้อโกง จนทำให้ได้รับความเสียหายจำนวนกว่าหลาย 10 ล้านบาท จึงเป็นสาเหตุเดินทางเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
น.ส.ฎีร์ญาภา เผยอีกว่า ตนมองว่าการลงทุนในลักษณะนี้ ไม่ต่างอะไรจากการพนัน หากไม่รู้จักการบริหารเงินที่ดีพอ และมีเงินลงทุนที่มากพอ อีกส่วนหนึ่งมองว่าเป็นการลงทุนที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศด้วย เนื่องจากเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนต่างประเทศ โดยที่ประเทศไทยไม่ได้ผลประโยชน์ นอกจากนี้ กระแสสื่อสังคมออนไลน์ในวงการเทรดหุ้น โจมตีตนเองว่าเทรดเสียเอง มากกว่าถูกโบรกเกอร์ฉ้อโกงนั้นก็ได้ลองพิสูจน์ และจับผิดพฤติกรรมกราฟของโบรกเกอร์หลายครั้งแล้ว จากโทรศัพท์ 3 เครื่องทั้งของตัวเอง แม่ และ แม่บ้าน จนสามารถจับผิดได้ว่าแต่ละบัญชีกราฟวิ่งไม่เหมือนกัน แม้จะเข้าดูเหมือนกันจึงเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เดินทางให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ แล้วอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมในธุรกิจลักษณะนี้ อย่างไรก็ตาม การลงทุนที่เสียไปกว่า 70 ล้านบาท ยอมรับว่าเครียดและเคยคิดทำร้ายตัวเอง แต่ก็พร้อมที่จะขอต่อสู้ และเริ่มดำเนินชีวิตใหม่
ด้าน ดร.แทนคุณ ระบุว่า ขอแจ้งเตือนว่า Forex และโบรกเกอร์ในประเทศไทยยังไม่ถูกกฎหมายทั้งหมด หากจะลงทุนต้องตรวจสอบไปที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากพบความผิดปกติ เช่น ถูกเปลี่ยนพาสเวิร์ด ถอนเงินคืนไม่ได้ ต้องรวบรวมหลักฐานมาแจ้งความดีเอสไอเพื่อระงับยับยั้งความเสียหาย