รวบสาวแอดมินเว็บพนันมีสมาชิกกว่า 3 หมื่นราย พบเงินหมุนเวียนกว่า 200 ล้าน

ตร.ไซเบอร์บุกค้นบ้านพัก ย่านสมุทรปราการ จับสาววัย 31 ปี ทำหน้าที่แอดมินเว็บพนันมีสมาชิกกว่า 3 หมื่นราย เงินหมุนเวียนกว่า 200 ล้านต่อปี
วันนี้ (19 มิ.ย.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.กฤตัสญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 สั่งการให้ พ.ต.อ.อนุชา ศรีสำโรง ผกก.2 บก.สอท.4 พ.ต.ท.พร้อมพล นิตย์วิบูลย์ รอง ผกก.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.4 ช่วยฯ กก.2 บก.สอท.4 พ.ต.ต.ยุทธพงษ์ อมรมงคลศิลป์ สว.สอท.3 ช่วยฯ กก.2 บก.สอท.4 พ.ต.ต.เปรมประชา อุตมา สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.4 ช่วยฯ กก.2 บก.สอท.4 นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 341/2569 ค้นบ้านในพื้นที่หมู่ 2 ต.ศีรษะจรเข้าน้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ พร้อมจับกุม น.ส.เกศนภา อายุ 31 ปี ชาว จ.สระแก้ว ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1426/2569 พร้อมตรวจยึดของกลาง โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง
สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน กก.2 บก.สอท.4 ตรวจพบเว็บไซต์พนันออนไลน์ มียอดสมาชิกกว่า 3 หมื่นราย เปิดมานานกว่า 1 ปี มียอดเงิยหมุนเวียนเฉลี่ยกว่า 16 ล้านบาท หรือกว่า 200 ล้านบาทต่อปี ได้ลักลอบเปิดให้บริการเล่นพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศ หวย สล็อต บาคาร่า เสือมังกร ไฮโล ป๊อกเด้งและพนันอื่นๆ อีกหลายชนิด จึงทำการสืบสวนจนทราบว่าเว็บพนันรายนี้ แอบลักลอบเปิดฐานที่ตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านหรูใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ ย่านบางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยมี น.ส.เกศนภา ทำหน้าที่เป็นแอดมินและมีหน้าที่คอยกดเงินออกจากตู้เอทีเอ็ม เพื่อส่งมอบให้กับผู้รับผลประโยชน์เว็บพนันรายนี้
จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับและหมายค้น ก่อนเข้าจับกุมตัวไว้ได้ที่บ้านพัก เบื้องต้นสอบสวน น.ส.เกศนภา ให้การรับสารภาพว่าได้ทำงานให้กับเว็บพนันรายนี้มานานกว่า 1 ปี ได้รับค่าตอบแทนเดือนละหลักหมื่นบาท
เบื้องต้นนำตัวส่งดำเนินคดีในความผิดฐาน ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรง หรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาต สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน