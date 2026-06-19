อจ.เเขวงนนทบุรี ยกคดี ตชด.ยิงวินมอเตอร์ไซต์ สอนกฎหมาย ม.กรุงเทพธนบุรี

”เทพประทานพร“ อจ.เเขวงนนทบุรี ยกคดี ส.ต.อ.สังกัด ตชด.ยิงวินมอเตอร์ไซต์ สอนกฎหมายม.กรุงเทพธนบุรี ชี้จะเป็นผู้เสียหายได้ต้องไม่มีส่วนร่วมกระทำผิด ยกคุณธรรมนักกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2569 นายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี ในฐานะอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ วิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้มีจดหมายเชิญ มาบรรยายนักศึกษา
ซึ่งวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับสิทธิของผู้เสียหาย สิทธิของผู้ต้องหา กระบวนการการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การออกหมายจับ หมายค้นของศาล ความผิดซึ่งหน้า
นายเทพประทานพร อาจารย์ผู้บรรยายได้หยิบยกกรณีศึกษา คดีที่ ส.ต.อ.สังกัดตำรวจตระเวนชายแดน ใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง วอนประชาสงเคราะห์ 28 ย่านห้วยขวาง เสียชีวิต 2 ราย
นายเทพประทานพร ได้อธิบาย ความแตกต่างระหว่างการกระทำโดยป้องกันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 68 และการบันดาลโทสะ กรณีถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 72 โดยชี้แนะให้นักศึกษามีความตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจในการดำเนินคดี
ไม่ว่าจะเป็นการร้องทุกข์หรือการฟ้องร้องผู้เสียหายต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดไม่มีส่วนก่อให้เกิดความผิดอันเรียกว่าผู้เสียหายโดยนิตินัย
ทั้งนี้ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายพึงมี คุณธรรมของนักกฎหมาย ที่เรียกว่าความยุติธรรม คือการให้ความเป็นธรรม แก่ประชาชนผู้เดือดร้อน โดยไม่เลือกการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เพื่อธำรงไว้ให้สังคม
ทั้งนี้บรรยากาศในการบรรยาย นักศึกษาหลายคน ให้ความสนใจโดยตั้งข้อสอบถาม เกี่ยวกับการดำเนิน กระบวนพิจารณาในชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาล
ซึ่งนายเทพประทานพร อาจารย์ผู้บรรยาย มุ่งหวังและตั้งใจที่จะบ่มเพาะ นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตผู้มีความรู้ มีความเข้าใจ พร้อมออกไปรับใช้ ประชาชน ดังคำพูดของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์พระบิดาของกฎหมายไทยที่ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตฉันเกิดมาเพื่อรับใช้ประชาชน