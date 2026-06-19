ล้ำจัด! CIB-วช.เปิดตัว “CIBbot” AI อัจฉริยะ ช่วยปรึกษากฎหมาย-รับมือภัยไซเบอร์ 24 ชม.

ตำรวจสอบสวนกลาง จับมือ วช. เปิดตัว “CIBbot” AI อัจฉริยะ เพื่อนคู่ใจปรึกษากฎหมาย-รับมือภัยไซเบอร์ ตลอด 24 ชม. คลิกเดียวรู้เรื่อง แจ้งความที่ไหน-ใช้หลักฐานอะไรบ้าง?
วันนี้ ( 19 มิ.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ รอง ผบช.ก.พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมแถลงเปิดตัวเปิดตัว “CIBbot เพื่อนคู่ใจ เมื่อเจอภัยอาชญากรรม” ซึ่งเป็นระบบ AI Chatbot อัจฉริยะที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการ การพัฒนาระบบแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ (AI Chatbot) เพื่อช่วยเหลือการร้องทุกข์คดีอาญาและปรึกษาข้อกฎหมาย มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาลดช่องว่างระหว่างประชาชนและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ช่วยให้เหยื่อจากภัยอาชญากรรมสามารถเข้าถึงคำปรึกษาด้านกฎหมาย และประเมินสถานการณ์ ของตนเอง ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับการทำงานของ CIBbot (ซิบบอท) นั้นถูกออกแบบมาให้เป็นเสมือนที่ปรึกษาซึ่งรวบรวมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและข้อกฎหมาย ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ครอบคลุมทั้ง คดีอาชญากรรมทั่วไป รวมถึงคดีอาชญากรรมเฉพาะทางที่ซับซ้อน เช่น อาชญากรรมไซเบอร์ การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยระบบจะช่วยตรวจสอบ ว่าเหตุที่เกิดขึ้นควรแจ้งความที่หน่วยงานใด พร้อมให้คำแนะนำในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนแจ้งความ ทั้งเรื่องเอกสารที่จำเป็นต้องใช้และการบันทึกถ้อยคำเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งความร้องทุกข์ รวมถึงการดำเนินคดีอาญาด้วย
ส่วนระบบ CIBbot ถูกพัฒนาขึ้นด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำสมัย โดยเสริมพลังด้วยเทคโนโลยี RAG (Retrieval-Augmented Generation) ซึ่งสามารถเรียกดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลกฎหมายและแนวปฏิบัติ มาตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ สามารถตอบคำถามเชิงลึกได้ ปัจจุบันระบบเชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์การให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service ประชาชนสามารถเข้าใช้งานระบบ CIBbot ได้แล้ววันนี้ผ่านทาง cib.go.th/CIBbot