ครบรอบ 6 ปี! สถาปนา "หนุมาน กองปราบ"

ผบช.ก.เป็นประธานสถาปนาหน่วยปฏิบัติการพิเศษ "หนุมาน กองปราบ" ครบรอบปีที่ 6 - ชื่นชม"มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน" อย่างแท้จริง!
วันนี้ (19 มิ.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 08.09 น. พ.ต.อ.ภัทรพล ปัทมวงศ์ ผกก.สสน.บก.ป. นำชุดปฏิบัติการพิเศษ “หนุมาน” กราบสักการระสิ่งศักสิทธิ์ ประจำหน่วยงาน ประกอบด้วย พระพุทธพิทักษ์ธรรมนำชัย ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และพระประจำกองบังคับการปราบปราม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยปฏิบัติการพิเศษ “หนุมาน” กองกำกับการสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม ครบรอบ 6 ปี ก่อนที่ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. จะมาเป็นประธานในพิธีสงฆ์ มี รองผู้บังคับการ และผู้กำกับ 1-6 ,อก.บก.ป. ร่วมพิธี
ต่อมาเวลา 10.50 น. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. มาเป็นประธานให้โอวาท แก่ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ “หนุมาน” หลังทำภารกิจสำคัญต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและผู้บังคับบัญชาสมกับ "มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน" อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับหน่วยงานชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน ก่อนจะถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน