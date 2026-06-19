หนุ่มสระบุรีถูกรางวัลที่ 3 ห้าใบ 4 แสนบาท แต่บริษัทแจ้งว่าถูกแค่เลขหน้า 3 ตัว 5 ใบ โอนเงิน ให้ 20,000 เข้าบัญชี

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 69 ที่สำนักงานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี นายณัฎฐกานต์ หรือบอล สินธนาวัฒนโชค อายุ 49 ปี นำหลักฐานเอกสารต่างๆเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับ ว่าที่ ร.ต.รภัสสิทธิ์ ภัทรสิริชัยสิน รองประธานมูลนิธิ หลังตนเองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดสระบุรี แล้วถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท เป็นหวยชุด 5 ใบ ได้เงินรางวัล 4 แสนบาท แต่กลับถูกทางบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์ม แจ้งว่าตนถูกแค่เลขหน้า 3 ตัว แล้วโอนเงินให้ 20,000 บาทเข้าบัญชี ซึ่งตนไม่ขอรับเงินจำนวนนี้ที่โอนเข้ามาในบัญชี เพราะตนถูกไม่ใช่เลขหน้า 3 ตัว แต่เป็นรางวัลที่ 3 จำนวน 5 ใบ และตนได้แคปไว้เป็นหลักฐานทั้งวันที่ซื้อและโอนเงิน พอตนส่งหลักฐานทั้งหมดให้บริษัทดู ก็บอกว่าไม่มีเลขนี้ใน platform จากนั้นก็บล็อก LINE บล็อกเฟซ และช่องทางการติดต่อตนทันที ซึ่งตนได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.หนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นคดีอาญา ในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 69 ที่ผ่านมา
นายบอล เล่าต่อว่า เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 69 ขณะที่ตนกำลังทำงานอยู่ ตนได้กด ซื้อสลากทางแพลตฟอร์มออนไลน์กับบริษัท "สนามบินน้ำ" อยู่ในศูนย์การค้าสลากไทย ข้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยสั่งซื้อเลข 349577 ซึ่งเป็นเลขชุด 5 ใบ เลข 942 538 ซึ่งเป็นเลขชุด 2 ใบ เลข 878708 เลข 767679 อย่างละใบรวมทั้งหมด 9 ใบ และได้โอนเงินเข้าไปที่แพลตฟอร์มดังกล่าว ซึ่งขึ้นชื่อว่าบริษัท "เคเอสอินเตอร์ช้อป"
จนกระทั่งช่วงหลัง 4 โมงเย็น ผลการออกรางวัลเป็นที่เสร็จสิ้นตนได้นำสลากกินแบ่ง รัฐบาลที่ซื้อไว้ มาตรวจทานจึงพบว่าชุด 5 ใบที่ตนซื้อคือหมายเลข 349577 ถูกรางวัลที่ 3 ได้เงิน รางวัลละ 80,000 บาท 5 ใบก็จะได้เท่ากับ 4 แสนบาท ตนจึงได้รีบติดต่อไปที่บริษัท KS Inter Shop ดังกล่าว และได้รับแจ้ง เข้ามาว่า ตนไม่ถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่ 3 แต่ถูก รางวัลเลขหน้า 3 ตัวจำนวน 5 ใบ คือหมายเลข 434577 ได้เงินรางวัล 20,000 บาท ก่อนจะโอนเงินเข้าบัญชีตนเองทันที
ตนพยายามจะติดต่อ และส่งหลักฐานเข้าไปให้บริษัทแต่ทางเขา ได้บล็อกช่องทางการติดต่อทั้งเฟซ ทั้ง Line จึงเชื่อแน่ว่าตนเองถูก โกงเงินรางวัลที่ถูกในครั้งนี้อย่างแน่นอน จึงได้นำเอกสารหลักฐานต่างๆเข้ามาร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากทางมูลนิธิ " เรื่องนี้ตนรู้สึกเสียใจอย่างมากไม่คิดว่าจะมาเจอ เหตุการณ์แบบนี้ ต่อไปนี้ถ้าหากจะซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลตนก็ยืนยันว่าจะซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม เป๋าตังค์เท่านั้น เพราะเป็นของรัฐบาลความน่าเชื่อถือแน่นอน ก็อยากฝากทางบริษัท ว่าตนถูกรางวัลจริง มีหลักฐานเอกสารแคปหน้าจอไว้ทุกอย่างในวันที่ซื้อและโอนเงิน"
ทางด้านว่าที่ ร.ต.รภัสสิทธิ์ กล่าวว่า สำหรับคดีนี้ทางมูลนิธิจะพาผู้เสียหายไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำข้อมูลที่มีให้กองสลากได้ตรวจสอบสลากใบนี้ว่ามีผู้ใดมาขึ้นรางวัลหรือไม่ถ้ายังไม่มีขอให้ทางกองสลากได้อายัดการขึ้นรางวัลนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะมีการ ตรวจสอบดำเนินคดีจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำหรับคดีนี้ตรวจสอบได้ไม่ยากนเพราะว่าทางผู้เสียหายที่มาร้องเรียนมีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจน ซึ่งทางตำรวจต้องดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและเรียกทั้งคู่ไปสอบปากคำ และอยากฝากไปยังคนที่ซื้อลอตเตอรี่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหลายอยากให้มีการเก็บหลักฐานต่างๆและตรวจสอบว่าเราซื้อสลากอะไรให้ชัดเจนเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าสลากใบที่เราได้ Capture ภาพหรือเราซื้อไปแล้วมีจริงหรือไม่ หากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกจะได้เป็นพยานหลักฐานที่เราจะเอาไว้โต้แย้งว่าเราซื้อจริงๆและอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญถ้าเราไปซื้อสลากออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องของรัฐบาลก็จะไม่เกิดปัญหาในลักษณะนี้