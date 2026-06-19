ตร.เร่งติดตามตัวเจ้าของห้อง หลังลวงหนุ่มมาเคลียร์หนี้ 3 แสน บุกค้นห้องพบยาเสพติด-อาวุธสงคราม

จากกรณีเมื่อคืนที่ผ่านมา วันที่ 17 มิ.ย. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร์ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ รพ.พระนั่งเกล้า ว่ามีชาย ทราบชื่อต่อมาคือ นายภีรภัทร์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี ถูกทำร้ายร่างกาย ที่คอนโดแห่งหนึ่ง ย่านพระนั่งเกล้า ได้รับบาดเจ็บเลือดอาบที่ใบหน้าและศีรษะแตก เข้ามารักษาตัวพร้อมกับพกพาอาวุธปืนติดตัวมาด้วย จึงขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางมาถึงจึงทำการตรวจค้นพบอาวุธปืนแบบแม็กกาซีน ขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก อยู่ที่เอวด้านขวา ในรังเพลิงมีกระสุนคาอยู่ 1 นัด จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
ภาพจากกล้องวงจรปิด วันที่ 17 มิ.ย. 69 เวลา 23.07 น. จับภาพขณะที่ผู้ก่อเหตุ (เจ้าของห้อง) ไม่สวมเสื้อ ตามลำตัวมีรอยสัก ใส่กางเกงขาสั้นสีขาว เกิดการทะเลาะยื้อแย่งปืนกันกับนายภีรภัทร์ ผู้บาดเจ็บ สวมเสื้อยืดสีดำ ใส่กางเกงขายาว ออกมาจากห้อง ทั้ง 2 ฝ่าย พยายามยื้อแย่งอาวุธปืนกันไปมาจนถึงบริเวณหน้าลิฟต์
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เดินทางไปตรวจสอบที่คอนโดดังกล่าว พบว่าภายในห้องมีร่องรอยการต่อสู้ ข้าวของพังกระจัดกระจาย มีรอยเลือด และมีกระสุนปืนตกอยู่ในห้องบริเวณเตียงนอน จำนวน 1 นัด นอกจากนี้ยังพบปืนกลมือ ขนาด 9 มม. ซึ่งเป็นอาวุธสงคราม จำนวน 1 กระบอก ส่วนผู้ชายคนก่อเหตุหลังเกิดเหตุได้พาเมียและลูกน้อย สะพายกระเป๋าพร้อมสัมภาระ ขับรถเก๋งหลบหนีไป
จากการสอบสวนนายภีรภัทร์ ผู้บาดเจ็บ ให้ข้อมูลว่า ตนเคยเป็นคนส่งยาเสพติดให้กับผู้ก่อเหตุ และติดหนี้ผู้ก่อเหตุอยู่เป็นเงิน 300,000 บาท วันเกิดเหตุตนถูกล่อให้มาวิ่งทำงานให้ 1 งาน จากนั้นผู้ก่อเหตุได้รับตนขึ้นรถเก๋งแล้วพามาคอนโดที่เกิดเหตุ และมีปากเสียงกัน ตนถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บ และเกิดการแย่งปืนกัน เมื่อได้จังหวะตนจึงรีบหลบหนีออกมาทางบันไดหนีไฟ พร้อมอาวุธปืน และมารักษาตัวที่โรงพยาบาล
ความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 18 มิ.ย. 69 พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี , พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ ,พ.ต.ท.ภูษิณธร ยี่ภู่ รอง ผกก.สส.สภ.รัตนาธิเบศร์ ,พ.ต.ท.ประชา ฮุงหวลวีรกุล สว.สส.สภ.รัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ ได้ร่วมกันเข้าตรวจค้นห้องพักที่เกิดเหตุ ภายในคอนโดแห่งหนึ่ง ชั้น 58 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ตามคำให้การของนายภีรภัทร์ฯ ผู้บาดเจ็บ ก่อนจะพาไปชี้จุดที่ซุกซ่อนยาเสพติดอยู่ภายในห้อง ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดหลายรายการ อาทิ ยาไอซ์ จำนวน 54 กรัม ,ยาเค จำนวน 70 กรัม ,แฮปปี้วอเตอร์ จำนวน 37 ถุง ,ยาอี จำนวน 860 เม็ด นอกจากนั้นพบเครื่องชั่งดิจิทัล และถุงซิปไว้ใส่ยาเสพติดเพื่อจำหน่าย เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมนิติบุคคล และรปภ. ร่วมเป็นพยาน จึงได้ทำการตรวจยึดและขยายผลไปถึงเจ้าของยาเสพติด คาดว่าเป็นเจ้าของห้องนี้ซึ่งขณะนี้ทราบข้อมูลแล้ว อยู่ระหว่างติดตามตัว
พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ กล่าวว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาได้รับแจ้งเหตุจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าว่ามีชายถูกทำร้าย และพกพาอาวุธปืน เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจึงเข้าไปตรวจสอบและตามไปที่จุดเกิดเหตุบริเวณคอนโดแห่งหนึ่ง ย่านพระนั่งเกล้า เมื่อเข้าไปตรวจค้นพบอาวุธปืนกลมือ ขนาด 9 มม. ซึ่งเป็นอาวุธสงคราม เพิ่มอีก 1 กระบอก ส่วนตัวเจ้าของห้องที่เช่าอยู่ได้หลบหนีไปแล้ว จากการสอบถามทราบว่าท้้ง 2 ฝ่าย ขัดแย้งเรื่องเงิน 300,000 บาท แต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบในห้องที่เกิดเหตุเพิ่มเติมอีกครั้ง พบยาเสพติดจำนวนหนึ่ง จึงสันนิษฐานว่าที่คัดแย้งกันเรื่องเงินคาดว่าเป็นค่ายาเสพติด ตอนนี้เรารู้ตัวละคร 4-5 คนแล้ว เบื้องต้นพนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับให้ได้เร็วที่สุด ส่วนตัวผู้บาดเจ็บขณะนี้ยังเป็นผู้เสียหายอยู่ และกำลังพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติม