คดีไม่เกินกว่าเหตุ! "เรวัช กลิ่นเกษร" ช่วยเงินประกันตัว ส.ต.อ.ตำรวจ ตชด.

คดีนี้ไม่เกินกว่าเหตุ! "เรวัช กลิ่นเกษร" ประกาศลั่น ขอช่วยเงินประกันตัว-สู้คดี ส.ต.อ.ตำรวจ ตชด. ยิงวินจยย.ป้องกันตัว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากคดี ส.ต.อ.นำทัพ ตำรวจ ตชด. ใข้อาวุธปืนยิงวิน จยย. ปากซอยประขาสงเคราะหฺ์ 28 ย่านห้วยขวาง เสียชีวิต 2 ราย จากเหตุการณ์บานปลาย แค่ต่อรองค่าโดยสารจาก 120 บาท เป็น 60 บาทนั้น พล.ต.ท.อรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้พูดไลฟ์สดเห็นใจในฐานะอดีตตำรวจ ว่าจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ส.ต.อ.นำทัพ อย่างเต็มที่
แม้ปกติแล้วจะไม่ค่อยเข้าข้างคนในเครื่องแบบที่ทำอะไรรุนแรง แต่สำหรับคดีนี้ ท่านมองว่าเป็นการกระทำที่เหมาะสมและไม่เกินกว่าเหตุ เพราะถ้าวันนั้น ตชด. หนุ่มไม่ตัดสินใจปกป้องตัวเองจากวินขาใหญ่ วันนี้ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้กลับมาทวงคืนความยุติธรรมให้ตัวเอง
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่เคยยืนหยัดหน้าแนวรบปกป้องคนไทย จึงขออาสาช่วยเรื่องเงินประกันตัวและค่าใช้จ่ายต่อสู้คดี เพราะเชื่อมั่นว่า ตชด. ที่ถูกฝึกความอดทนมาอย่างหนัก หากสถานการณ์ไม่บีบคั้นและเกินกำลังจริงๆ คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแน่นอน
นอกจากนี้ก็ยังมี“คุณเจนญาณปรีดส์” หรือน.ส.วิริษนันท์ ศรีบวรธนกิตติ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อรู้ว่า คุณพ่อของน้องไม่มีเงินก้อนถึง 500,000 บาท เพื่อใช้ประกันตัวลูกชาย
ก็ได้ขอฝากข้อความถึงคุณพ่อว่า“เงินประกันตัวไม่พอ ให้มาเอาที่พี่”
แม้เงินก้อนนี้อาจจะเทียบไม่ได้เลยกับหน้าที่การงานที่น้องต้องสูญเสียไป
ด้านนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ เจ้าของเพจ"สายไหมต้องรอด "ได้โพสต์ตั้งคำถามว่า ถ้าคนเราจวนตัวจนต้องป้องกันชีวิตตัวเอง เราไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเลยหรือ คดียังไม่ทันตัดสิน ข้อเท็จจริงยังตรวจสอบไม่เสร็จ แต่เขากลับกำลังจะสูญเสียทั้งหน้าที่การงานและอนาคตที่สร้างมาทั้งชีวิต
นอกจากนี้ยังรับปากพ่อ ส.ต.อ. นำทัพ สังกัด ตชด. ว่าจะส่งทนายไปช่วยคดียิงวิน จยย. เสียชีวิต 2 ราย