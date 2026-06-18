วุ่นไม่หยุดมนุษย์ คดีลักปลาเค็ม โวยตร.ปฏิเสธเซ็นเอกสารจับกุม ซ้ำหนักคว้าขวดเหล้าดื่มบนรถขังผู้ต้องหา

คุมตัววุ่น ป้าฟอร์จูนเนอร์คดีลักพัสดุ โวยวายไม่หยุด ปฏิเสธเซ็นเอกสารจับกุม ก่อนเอาเหล้าขึ้นรถผู้ต้องขังดื่มก่อนถึงสน.ประชาชื่น
ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนนทบุรี ยิงยางสกัดรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีเทา หลังรับแจ้งว่าก่อเหตุลักพัสดุจากหมู่บ้านกลางกรุง เดอะ รอยัล เวียนนา รัชวิภา และขับรถหลบหนีมาถูกสกัดจับได้บริเวณปากซอยพิบูลสงคราม 9 นั้น
ล่าสุด ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว นางสาวสุกัลยา งอมสงัด ฮุสสโตล อายุ 52 ปี ผู้ต้องหา มาทำบันทึกการจับกุมที่ สภ.เมืองนนทบุรี เจ้าหน้าที่ได้อ่านบันทึกจับกุม แจ้งสิทธิ์ตามกฎหมาย และแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดให้ผู้ต้องหาทราบตามขั้นตอน ก่อนยื่นเอกสารให้ลงลายมือชื่อรับทราบ
อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหาปฏิเสธที่จะลงนามในเอกสารดังกล่าว พร้อมมีอาการโวยวายและโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งในระหว่างที่เจ้าหน้าที่นำของกลางมาให้ชี้ยืนยัน ผู้ต้องหายังมีท่าทีคล้ายเยาะเย้ยและไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ต่อมา ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังควบคุมตัวเพื่อนำส่งพนักงานสอบสวน สน.ประชาชื่น เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ผู้ต้องหาได้พยายามเดินหลบหนีออกจากบริเวณจุดควบคุมตัว พร้อมส่งเสียงโวยวายอยู่ตลอดเวลา ก่อนจะเดินกลับไปหยิบเอกสารบางส่วนและนำขวดสุราใส่กระเป๋าสะพายของตนเอง
ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้เจรจาและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ ผู้ต้องหาจึงยอมขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาเพื่อเดินทางไปยัง สน.ประชาชื่น โดยตลอดการควบคุมตัว ผู้ต้องหายังคงมีอาการพูดจาวกวนและโวยวายเป็นระยะ ทั้งนี้ขณะอยู่บนรถผู้ต้องขังทางผู้ต้องหาได้กระดกเหล้าดื่ม 2 ครั้ง ขณะสื่อมวลชนกำลังบันทึกภาพ