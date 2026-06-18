พลังศรัทธาเพื่อการศึกษา! ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างแหล่งเรียนรู้ พัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

lนับเป็นอีกหนึ่งงานบุญใหญ่ที่เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสร้างบุญ สร้างอนาคตให้กับเยาวชนไทย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ขอเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า และผู้มีจิตกุศลทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
ปัจจัยที่ได้รับจากการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดหาสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของนักเรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคต
กำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.00 น. ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ผู้ร่วมทำบุญสามารถนำยอดบริจาคไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย
“ร่วมบุญสร้างการศึกษา ร่วมพัฒนาอนาคตเยาวชนไทย บุญครั้งนี้ได้ทั้งอานิสงส์แห่งการให้ และเป็นสะพานแห่งโอกาสแก่เด็กไทยในวันข้างหน้า”
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งการให้ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สร้างคน สร้างปัญญา และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน