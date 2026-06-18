สนง อัยการสูงสุด ร่วมกับสำนักงาน กปร. ถกแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ด้วยความเสมอภาค ตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

สนง อัยการสูงสุด จับมือ สำนักงาน กปร. กรมพินิจฯ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ จัดโครงการบูรณาการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ด้วยความเสมอภาค ตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 09.30 น. นายสัญจัย จันทร์ผ่อง ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาค การสร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชน ซึ่งสถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 ระยอง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง โดยมีนายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการ สสน. และนางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยอัยการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดระยอง ร่วมในพิธี ณ ห้องภูมิใจภักดิ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายบัญชา เขียวต่าย เลขาธิการสถาบันนิติวัชร์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนพระภารกิจด้านกระบวนการยุติธรรมตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยมุ่งเน้นบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้มีองค์ความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพ รวมทั้งปรับทัศนคติในการดำเนินชีวิตโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปรับใช้เป็นแนวทาง เพื่อที่จะสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพและไม่กลับมากระทำความผิดซ้ำอีก รวมทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมให้มีการนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติอีกด้วย
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2569 เด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยอง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง จะได้ทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการน้ำและการจัดสรรพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกจากชุมชนต้นแบบ ตลอดจนเรียนรู้แนวทางการประกอบอาชีพ เช่น การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และชุมชนบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทางเลือกและองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมให้เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและนำไปสู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนได้อย่างแท้จริงต่อไป