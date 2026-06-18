ต้นแบบตำรวจยุคดิจิทัล! ภ.จว.ตรัง เปิดศูนย์ RTCC ใช้ AI ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก

รองจเรตำรวจแห่งชาติชื่นชม ภ.จว.ตรัง พัฒนาศูนย์ RTCC ควบคุมอาชญากรรมแบบเรียลไทม์ สร้างประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
วานนี้ (17 มิ.ย.) เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองตรัง โดยมี พล.ต.ต.แวสาแม สาและ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, พล.ต.ต.ภาสกร ภักดีวานิช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง, พ.ต.อ.ภูมิสิทธิ์ นาวัง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง, พ.ต.อ.ภูมิ บาลทิพย์ ผู้กำกับการ สภ.เมืองตรัง, พ.ต.อ.ธนวัต เส้งสุย ผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง และข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองตรัง ร่วมต้อนรับ สาธิตการฝึก และรับมอบนโยบาย
ทั้งนี้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังได้รายงานถึงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ควบคุมอาชญากรรมแบบเรียลไทม์ (Real Time Crime Center - RTCC) ซึ่งเป็นนวัตกรรม AI ยกระดับความปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล โดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ร่วมกับกล้องวงจรปิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนและป้องกันเหตุร้ายได้อย่างรวดเร็ว เป็นการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก มีระบบวิเคราะห์ทะเบียนรถและติดตามรถต้องสงสัย สามารถสกัดกั้นกลุ่มคนร้ายได้ก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายในพื้นที่ และเพิ่มความรวดเร็วในการคลี่คลายคดีสำคัญ โดยมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ขอขอบคุณและชื่นชมตำรวจภูธรจังหวัดตรังที่บริหารงานและนำนวัตกรรมเทคโนโลยี มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเห็นผล
นอกจากนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดทั้งพฤตินัยและนิตินัย ต้องกล้าใช้อำนาจทางปกครองอย่างเด็ดขาดหากผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดอาญาหรือวินัยร้ายแรง ขณะเดียวกันหากทำดีต้องชื่นชมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ขอให้ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไม่ให้มีการกระทำผิดวินัยและอาญาโดยเด็ดขาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อพี่น้องประชาชน