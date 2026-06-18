หนุ่มประชดแม่ ขับเก๋งพุ่งลงสระน้ำ ม.จุฬาฯ ปมขอให้ช่วยเช่าคอนโดเดือนละ 2.7 หมื่น

หนุ่มวัย 29 ปี มีปัญหาทะเลาะกับแม่ ขับเก๋งฝ่ารั้วกั้นพุ่งลงสระว่ายน้ำในมหาลัยจุฬาฯ รปภ.เข้าช่วยเหลือคนขับได้ทัน ส่วนสาเหตุต้องการให้แม่ช่วยเข่าคอนโดเดือนละ 2.7 หมื่นบาท
วันนี้ (18 มิ.ย.) เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา ตำรวจ สน.ปทุมวัน รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์ตกน้ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณสระน้ำอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศศพล ม.จุฬาลงกรณ์) ซอยจุฬา 12 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. จึงไปตรวจสอบพร้อมแพทย์กู้ชีพอาสาฯ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุเป็นสระว่ายน้ำพบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นแฮริเออร์ สีขาว ทะเบียน กรุงเทพมหานคร สภาพจมมิดคันอยู่ในสระว่ายน้ำ ส่วนผู้ขับขี่ทราบชื่อต่อมา คือ นายเอ (นามสมมุติ) อายุ 29 ปี ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยนำร่างออกมาได้ทัน ก่อนนำตัวส่ง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้ขับขี่ตั้งใจก่อเหตุขับรถลงสระน้ำ โดยก่อนหน้านี้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ รปภ. ได้พยายามห้ามผู้ขับขี่แล้วแต่ผู้ขับขี่ยังคงก่อเหตุขับรถชนรั้ว ก่อนพุ่งลงไปในสระน้ำดังกล่าว โดยไม่มีบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ส่วนสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากผู้ขับขี่ทะเลาะกับแม่ จึงขับรถลงสระว่ายน้ำเพราะต้องการประชดแม่ตัวเอง
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเพิ่มเติมทราบว่า ก่อนเกิดเหตุคนขับมีปัญหาขัดแย้งกับแม่ เนื่องจากต้องการให้แม่ช่วยเช่าคอนโด เดือนละประมาณ 27,000 บาท แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ จนเกิดความเครียดและความไม่พอใจ
ผู้ก่อเหตุได้ขับรถเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ก่อนมุ่งหน้าไปยังบริเวณสระน้ำ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยายามเข้าห้ามแล้ว แต่คนขับเร่งเครื่องพุ่งชนรั้วกั้น ก่อนขับรถตกลงไปในสระน้ำ
ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรายอื่น ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริง รวมถึงตรวจสอบสภาพจิตใจ และแรงจูงใจในการก่อเหตุดังกล่าวอย่างละเอียดต่อไป