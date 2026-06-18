“ดีเอสไอ” ยึดรถหรูคดี Forex พบเส้นทางการเงินโยงนักการเมือง-คนบันเทิง จ่อแถลง 19 มิ.ย.

MGR Online - “ดีเอสไอ” เร่งรวบรวมพยานหลักฐาน อายัด 77 บัญชีขบวนการ Forex ก่อนพิจารณาออกหมายเรียก พร้อมยึดรถหรูเอี่ยว “นักการเมือง-ศิลปินชาย”
จากกรณีเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.69 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายสั่งการให้กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ นำโดย ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ บูรณาการร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดปฏิบัติการ “Shutdown the laundering“ ตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย 24 จุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร โดยคาดว่าอาจมีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจยึดทรัพย์สินมีมูลค่าได้เป็นจำนวนมาก เช่น เงินสดกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 5 คัน ทองคำแท่ง โลหะเงินแท่ง เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม อาวุธปืน Hardware wallet คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Server และเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า 70 บัญชี
วันนี้ (18 มิ.ย.) รายงานจากกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยความคืบหน้าดังกล่าว ว่า สำหรับพฤติการณ์ความเกี่ยวพันของนักการเมืองรายนี้กับคดีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของกระเป๋าวอลเล็ต (wallet) แต่อย่างใด แต่คณะพนักงานสอบสวนพบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศนี้ ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชาย คล้ายลักษณะรับผลประโยชน์ จึงกลายเป็นหลักฐานบ่งชี้เบื้องต้นว่านักการเมืองรายนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตกเป็นผู้ต้องสงสัย
รายงานจากกระทรวงยุติธรรม เผยว่า ขณะที่ในส่วนของศิลปินวงการบันเทิง ซึ่งเป็นนักแสดงชายชื่อดัง ทางคณะพนักงานสอบสวนได้มีการยึดรถหรูซูเปอร์คาร์ และรถจักรยานยนต์หลายรายการ มูลค่าหลายล้านบาทมาเป็นของกลางในคดี เนื่องจากพบว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ สถานะปัจจุบันของทั้งนักแสดงชายชื่อดังและนักการเมืองชายฝ่ายค้าน ทั้งคู่ยังคงไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหามีหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหา แต่เป็นบุคคลที่คณะพนักงานสอบสวนพบว่ามีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับบริษัทที่เปิดธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องเส้นทางการเงินที่รับโอนหลายรายการ
รายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุว่า สำหรับการอายัดบัญชีธนาคาร เจ้าหน้าที่ได้อายัดไปทั้งสิ้น 77 ราย โดยแบ่งเป็นบัญชีบุคคลธรรมดา 57 ราย และบัญชีนิติบุคคล 20 ราย ส่วนประเด็นการสอบสวน ได้มีเรื่องของการเจาะไปที่บริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Payment Gateway หรือผู้ให้บริการรับ-ส่งเงินระหว่างนักลงทุนกับแพลตฟอร์มซื้อขาย Forex ส่วนกลุ่มของผู้ต้องสงสัย ที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือศิลปินนักแสดง พบว่า มีความเกี่ยวข้องในเรื่องเส้นทางการเงิน ความใกล้ชิดสัมพันธ์กับบริษัท และพยานเอกสารการประกอบธุรกิจ
ทั้งนี้ สำหรับรถยนต์ของกลางที่ตรวจยึด อาทิ รถยนต์ซูเปอร์คาร์ ยี่ห้อ PORSCHE (พอร์ช), McLaren (แมคลาเรน) เป็นต้น รถยนต์ยี่ห้อ Mini Cooper (มินิคูเปอร์), Volkswagen (โฟล์คสวาเกน), และรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่ง เช่น Lambretta (แลมเบรตต้า) รวมกว่า 10 คัน ถูกนำมาจอดไว้หน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ และบางส่วนยังเชื่อมโยงกับศิลปินชายชื่อดังที่เข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันในคดี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 19 มิ.ย. เวลา 10.00 น. บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้นำทีมคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบูรณาการเกี่ยวข้อง ตั้งโต๊ะแถลงผลการปฏิบัติการและสรุปรายงาน พร้อมกับจะมีการเปิดแผนผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด