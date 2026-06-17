ปธ.ศาลฎีกานำศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัย“เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ”

ประธานศาลฎีกานำศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัย“เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน
วันนี้ (17 มิ.ย.2569) เมื่อเวลา 08.40 น. นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคารศาลฎีกา โดยมีคณะผู้บริหารศาลฎีกา ผู้บริหารสำนักประธานศาลฎีกา ตลอดจนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ก่อนที่ผู้ร่วมพิธีทั้งหมดจะพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด
ขณะเดียวกันสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ได้จัดพิธีลงนามแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรและสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศาลและกระบวนการยุติธรรม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพีประจำปี 2553 ในรอบชิงชนะเลิศที่รวมเหล่านักเรียนนักศึกษามาแสดงความรู้ความสามารถในการตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย
นอกจากนี้ทรงเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 16ของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ปี พ.ศ.2554 ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงการกำลังใจรวมถึงการเสริมสร้างความยุติธรรมที่เท่าเทียมในสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทั้งยังทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎรทรงสนับสนุนการแพทย์และการสาธารณสุข รวมถึงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ด้วยพระราชกรณียกิจอันอเนกประการที่ทรงขับเคลื่อนเพื่อประชาชนนี้ ทำให้ทรงได้รับการขนานนามพระเกียรติยศด้วยความจงรักภักดีจากพสกนิกรไทยให้เป็น“เจ้าหญิงนักกฎหมาย” ของปวงชนสืบไป