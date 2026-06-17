ป่อเต็กตึ๊งมอบทุน นร.ชั้นประถมศึกษา ประจำปี 2569 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันนี้ (17 มิ.ย.) นายสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชัันประถมศึกษาประจำปี 2569 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ โดยในพิธีมี นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วย คณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ และผู้บริหาร ร่วมในพิธี มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2569 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 จำนวน 1,500 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเท่าเทียมสามามารถศึกษาเล่าเรียนต่อโดยไม่ต้องยุติการศึกษา และเติบโตสร้างอนาคตตามความมุ่งหวังของตนเองและครอบครัวต่อไป
นายสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ กล่าวว่า โครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้างอนาคตเด็กไทย” ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่ได้ช่วยเหลือเสริมสร้างชีวิตให้อนาคตแก่เด็กไทยมากว่า 50 ปี และในปี พ.ศ. 2569 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาและทุนส่งเสริมการศึกษา เป็นจำนวนเงินกว่า 20 ล้านบาท โดยแบ่งให้เป็นทุนการศึกษาในระดับต่างๆ ประกอบด้วย 1. เงินสนับสนุนทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 2. ทุนการศึกษาต่อเนื่องในทุกระดับชั้น 3. ทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย และ 4. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร.