รองจตช.ตรวจเยี่ยม ตชด.44 ยะลา นำถวายอาลัย "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา"

รองจเรตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยม ตชด.44 ยะลา นำถวายอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมเปิดโครงการอบรมภาษามลายูถิ่นสำหรับข้าราชการตำรวจ เพื่อความเข้าใจ เข้าถึงประชาชนในพื้นที่
วันนี้ (17 มิ.ย.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 (กก.ตชด.44) ค่ายพญาลิไท อ.เมือง จ.ยะลา โดยในช่วงเช้าก่อนการตรวจเยี่ยม พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้เป็นประธานพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วย พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ตชด.44 ร่วมพิธี ด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
จากนั้นรองจเรตำรวจแห่งชาติได้ตรวจเยี่ยมกำลังพลและมอบนโยบายกับข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ตชด.44 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการปกป้องอธิปไตยและดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในความเสี่ยง ย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการที่ประชาชนในพื้นที่อยู่อย่างสงบสุขได้ ตชด.44 มีส่วนสำคัญยิ่งในการดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ยืนยันว่าผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับทราบความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่และพร้อมดูแลทุกด้านเท่าที่จะทำได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด กก.ตชด.44 ดำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่สมเกียรติแห่งคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ตลอดไป
นอกจากนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษามลายูถิ่นสำหรับข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิพระราหู และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนภาษามลายูถิ่นขึ้นมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าถึง เข้าใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวไม่ใช่แค่การเรียนภาษาแต่เป็นการพัฒนาศักยภาพให้เข้าถึง เข้าใจประชาชนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสันติสุขอย่างยั่งยืน
พร้อมกันนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ยังได้มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 5 ราย ตามโครงการ "ครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกัน" ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสมาคมแม่บ้านตำรวจ เพื่อให้ความช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมอบให้กับข้าราชการตำรวจ 4 นาย ณ กก.ตชด.44 ได้แก่ ร.ต.ต.สมชาย ปานเจี้ยง, ด.ต.นัทธี มลสุขราช, ด.ต.ณัฐวุฒิ มัธยม, ส.ต.อ.เดชภณ รุกขพันธ์ จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยม ส.ต.ท.กันตวิชญ์นาคเกิด ผบ.หมู่กก.ตชด.44 ณ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9/ผบ.ศปก.ตร.สน., พล.ต.ท.กฤษฎา แก้วจันดี ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร./รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. และ พล.ต.ต.ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.
โฆษก ตร. ยืนยันว่าตำรวจที่อุทิศแรงกายแรงใจเพื่อปกป้องดูแลพี่น้องประชาชนจนตนเองได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ จะไม่ถูกทอดทิ้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสมาคมแม่บ้านตำรวจจะระลึกถึงและดูแลอย่างต่อเนื่องแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นมานานแล้วก็ตาม