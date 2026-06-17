ตร.จับปรับแล้ว ตาขี่สามล้อไฟฟ้ากลางถนนห้าแยกลาดพร้าว พร้อมทำความเข้าใจข้อกฎหมาย

ตำรวจจราจรวิภาวดีเรียกชายสูอายุ เปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย หลังขี่สามล้อไฟฟ้ากลางถนนห้าแยกลาดพร้าว
จากรณีเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา ปรากฎคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งถูกเผยแพร่และแชร์ต่อในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง เป็นภาพชายสูงอายุขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าสามล้อบริเวณกลางถนนห้าแยกลาดพร้าว ท่ามกลางการจราจรที่หนาแน่นและมีรถยนต์สัญจรผ่านไปมาอย่างต่อเนื่อง
จากคลิปดังกล่าวพบว่า เป็นชายสูงอายุสวมแว่นตาดำ ขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าสามล้อทะเบียน ตอง 9 เคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆ อยู่ในช่องทางการจราจร ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต่างแสดงความเป็นห่วง เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ทุกเมื่อ โดยในคลิปยังมีเสียงผู้บันทึกเหตุการณ์กล่าวด้วยความห่วงใย
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (17 มิ.ย.) มีรายงานว่า ภายหลังได้รับทราบเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรวิภาวดีมิได้นิ่งนอนใจ ได้ดำเนินการสืบสวน ติดตาม และรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง จนสามารถติดตามตัวผู้ขับขี่รายดังกล่าวได้ พร้อมเชิญมาพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นที่เรียบร้อย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ขับขี่ รวมถึงประชาชนทั่วไปว่า รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า รถจักรยานไฟฟ้าบางประเภท รถจักรยานไฟฟ้าสามล้อ และรถกระเป๋าเดินทางไฟฟ้า ไม่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้บนถนนสาธารณะ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่น อีกทั้งยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายจราจร
ทั้งนี้ตำรวจจราจรวิภาวดีขอฝากความห่วงใยไปยังประชาชนทุกท่าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและครอบครัว ควรเลือกใช้อุปกรณ์หรือยานพาหนะให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน และหลีกเลี่ยงการนำรถไฟฟ้าประเภทดังกล่าวออกมาวิ่งบนถนนที่มีการจราจรหนาแน่น เพราะเพียงเสี้ยววินาทีของความประมาท อาจนำไปสู่อุบัติเหตุและความสูญเสียที่ไม่มีใครคาดคิด ด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจจราจรวิภาวดี ที่พร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนทุกคนบนท้องถนน