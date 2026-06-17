CIB-JAS-MONO ทลายเว็บเถื่อนดูดลิงก์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก ชวนเล่นพนันออนไลน์ ฟันรายได้เดือนนับล้าน

CIB-JAS-MONO จับมือเปิดปฏิบัติการ "Operation VAR" ทลายเว็บไซต์เถื่อน "dookeela4-soodaza" ดูดลิงก์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกแฝงโฆษณาพนันออนไลน์ ฟันรายได้เดือนนับล้าน
วันนี้ (17 มิ.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.ปกฉัตร สงวนแวว สว.กก.3 บก.ปอท. และ ร.ต.อ.ชัยสิทธิ์ เขมกปสิทธิ รอง สว.กก.3 บก.ปอท. ร่วมกับ น.ส.ปัทมนันท์ พันธุ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและวิเคราะห์ธุรกิจบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS , นายคุณฤทธิ์กร เทศน์สาลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารโครงการยุทธศาสตร์บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS , นางนันทพันธ์ แสงไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยกวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง MonoMax Sports TV บริษัท โมโน เม็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวปฏิบัติการ "Operation VAR" ทลายเว็บไซต์ลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศ และโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้สั่งการให้เร่งปราบปรามเว็บไซต์พนันออนไลน์ทุกรูปแบบ โดยเจ้าหน้าที่ กก.3 บก.ปอท. ได้บูรณาการความร่วมมือกับ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS และ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO เจ้าของแพลตฟอร์ม MONOMAX สืบสวนเว็บไซต์ที่ลักลอบถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ทำการสืบสวนเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่มีการลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศอาทิเช่น ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลีกฟุตบอลชั้นนำอื่นๆ ทั่วโลก และการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกจน พบว่า เว็บไซต์ “dookeela4.live” มีการลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฟุตบอลลีกชั้นนำทั่วโลก รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก โดยไม่ได้รับอนุญาต และยังมีการแฝงแบนเนอร์โฆษณาเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์จำนวนมาก
พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ กล่าวว่า ต่อมาเจ้าหน้าที่ กก.3.บก.ปอท. จึงเข้าตรวจค้นเป้าหมายในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดสมุทรสาคร สามารถจับกุม นายภาคภูมิ (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปีและนายณัฐบดี (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ซึ่งรับสารภาพว่าเป็นผู้ร่วมบริหารจัดการเว็บไซต์ดังกล่าว โดยนายณัฐบดีทำหน้าที่ เป็นโปรแกรมเมอร์ผู้เขียนหน้าเว็บไซต์ และดูแลระบบเว็บไซต์ทั้งส่วนหน้าและหลังบ้าน ขณะที่นายภาคภูมิรับผิดชอบติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตและนำลิงก์ถ่ายทอดสดเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ มีรายได้จากการรับโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์ประมาณ 300,000 - 500,000 บาทต่อเดือน พร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลเว็บไซต์เป็นของกลาง
ด้าน พ.ต.ท.ปกฉัตร กล่าวว่า นอกจากนี้ จากการขยายผลยังพบว่าเว็บไซต์ "dookeela4" ได้นำลิงก์ถ่ายทอดสดฟุตบอลมาจากเว็บไซต์ "soodaza" ซึ่งเป็นเว็บไซต์รวบรวมลิงก์ถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นกัน และยังเป็นช่องทางโฆษณาเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์ในเครือข่าย UFA มากกว่า 20 เว็บไซต์ โดยมีเจ้าของเว็บไซต์อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นเป้าหมายในจังหวัดอุดรธานี และจับกุมผู้ต้องหาได้อีก 2 ราย คือ นายโรจนรินทร์(สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี และนางสาวกรรณิการ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี โดยทั้งคู่รับว่าเป็นผู้บริหารเว็บไซต์ดังกล่าว นายโรจนรินทร์ทำหน้าที่ เป็นโปรแกรมเมอร์ผู้เขียนหน้าเว็บไซต์ และระบบหลังบ้าน ส่วน น.ส.กรรณิการ์ ทำหน้าที่เป็นแอดมินในการตอบลูกค้าที่ต้องการประกาศโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยมีรายได้จากการโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ต่อเดือนสูงถึงประมาณ 1-2 ล้านบาทต่อเดือน
พ.ต.ท.ปกฉัตร กล่าวต่อว่า จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เซิร์ฟเวอร์ และเงินสดจำนวน 480,000 บาท เพื่อตรวจสอบและขยายผลเพิ่มเติม เบื้องต้น แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้งหมดในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์และผู้เกี่ยวข้องรายอื่นต่อไป
ส่วน นายคุณฤทธิ์กร กล่าวว่า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งการจับกุมครั้งนี้เป็นการจับกุมที่สำคัญและผลลัพธ์นี้จะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่รับการร่วมมือและการใช้กฎหมายอย่างจริงจังจากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
น.ส.ปัทมนันท์ กล่าวว่า ในส่วนของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ที่จะถึงนี้ มีทีมงานค่อยเฝ้าระวังในการถ่ายทอดสด หากพบความผิดปกติหรือถูกดูดสัญญาณในการถ่ายทอดสดไปลงในช่องทางที่ผิดกฏหมาย จะมีการ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีต่อไป