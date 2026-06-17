ป.ป.ส. ตรวจปัสสาวะแรงงานไทย ลอต 2 ก่อนบินทำงานเมืองนอก เจอฉี่ม่วง 1 ราย

MGR Online - สำนักงาน ป.ป.ส. ผนึกกำลัง กรมการจัดหางาน ตรวจปัสสาวะแรงงานไทย ลอต 2 ก่อนบินเตรียมส่งออกแรงงานคุณภาพ หลังพบฉี่ม่วง 1 ราย สั่งระงับบินทันที
วันนี้ (17 มิ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ 16 มิ.ย. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) บูรณาการความร่วมมือกับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานไทยในต่างประเทศ เปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจเข้มแรงงานไทยก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เป็นครั้งที่ 2 เพื่อสกัดกั้นไม่ให้มีผู้ใช้ยาเสพติดเล็ดลอดออกไปทำงานยังต่างประเทศ
สำนักงาน ป.ป.ส. ลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะและสัมภาระของแรงงานไทย ที่กำลังจะเดินทางไปทำงานยังสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศอิสราเอล และไต้หวัน จำนวนทั้งสิ้น 342 คน แบ่งเป็น ชาย 213 คน และ หญิง 129 คน พร้อมกันนี้ ได้ประสานความร่วมมือชุดสุนัขตำรวจ K-9 จาก กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ เข้าดมกลิ่นตรวจสอบสัมภาระของแรงงานอย่างเข้มงวด ซึ่งจากการตรวจสอบสัมภาระโดยชุดสุนัข K-9 ไม่พบยาเสพติดซุกซ่อนในสัมภาระของแรงงานแต่อย่างใด
สำหรับการตรวจสอบปัสสาวะ ในเบื้องต้นพบผู้มีสารเสพติดในปัสสาวะเป็นบวก เป็นชาย จำนวน 3 คน (สงวนชื่อและนามสกุล) ซึ่งมีกำหนดการเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลและไต้หวัน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ได้นำตัวแรงงานเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง โดยส่งตรวจยืนยันผลอย่างละเอียดที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง ผลการตรวจยืนยันพบสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่จึงได้สั่งการตัดสิทธิ์การเดินทางทันทีและดำเนินการส่งตัวเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดที่โรงพยาบาลตามภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้ว พร้อมเตรียมเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดที่เกี่ยวข้องต่อไป
ปฏิบัติการเชิงรุกในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ส. และ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการคัดกรองและส่งเสริม "แรงงานไทยคุณภาพ" ไปทำงานยังต่างประเทศ การทำงานที่ปราศจากยาเสพติดไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานของตัวแรงงานเอง แต่ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศไทย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนายจ้างและนานาประเทศที่ต้องการรับแรงงานไทยไปทำงาน
สำนักงาน ป.ป.ส. ขอฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนอย่างจริงจังไปยังพี่น้องชาวไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางไปแสวงหาโอกาสในการทำงานต่างประเทศ ขอให้หลีกเลี่ยงและอย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด หากท่านถูกตรวจพบสารเสพติดก่อนการเดินทาง ท่านจะถูกระงับการเดินทางและสูญเสียโอกาสในการทำงานทันที รวมถึงหากลักลอบนำยาเสพติดติดตัวไปและถูกจับกุมในต่างประเทศ ท่านจะต้องรับโทษทางกฎหมายที่รุนแรงของประเทศปลายทาง ซึ่งนอกจากจะทำลายอนาคตของตนเองแล้ว ยังสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของแรงงานไทยโดยรวมอีกด้วย