เด้งฟ้าผ่า! ผบก.ปัตตานี-ผกก.ทุ่งยางแดง ช่วยราชการ หลังเหตุบึ้มซ้ำกลางงานแข่งกีฬา

ศปก.ตร.ส่วนหน้า สั่งย้ายด่วน "ผบก.ภ.จว.ปัตตานี และผกก.สภ.ทุ่งยางแดง" ช่วยราชการ หลังเกิดเหตุระเบิดซ้ำกลางงาน "พิเทนเกมส์ 2569" แม้จะตรวจพบและเก็บกู้ระเบิดลูกแรกได้ก่อนพิธีเปิด โดยชี้ว่าการประเมินสถานการณ์และมาตรการรักษาความปลอดภัยยังไม่รัดกุม พร้อมตั้งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริง
วันนี้ (17 มิ.ย.) พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.) มีคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าที่ 64/2569 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทน โดยให้พล.ต.ต.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล ผบก.ภ.จว.ปัตตานี และพ.ต.อ.สมบัติ ซุ้นหั้ว ผกก.สภ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ช่วยราชการศปก.ตร.สน. โดยขาดจากต้นสังกัดเดิม พร้อมให้พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด รอง ผบช.ภ.9 รักษาราชการแทน ผบก.ภ.จว.ปัตตานี และ พ.ต.อ.สนธยา ธูปทอง รองผบก.ภ.จว.ปัตตานี รรท.ผกก.สภ.ทุ่งยางแดง อีกหน้าที่หนึ่ง
โดยหนังสือคำสั่งมีใจความว่า ด้วยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี จัดการแข่งขันกีฬาพิเทนเกมส์ 2569 ตั้งแต่วันที่ 14 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ซึ่งตามกำหนดการเดิมจะมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด แต่ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานได้ จึงมอบหมายให้ นายโกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ที่ปรึกษาฯ มาเป็นผู้แทน และเวลาประมาณ 11.30 น. เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ได้เข้าทำการตรวจสอบพื้นพื้นที่และวัตถุต้องสงสัยบริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน พื้นที่บ้านข่าลิง หมู่ที่ 1 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางเเดง จ.ปัตตานี ผลการตรวจสอบพบวัตถุต้องสงสัย จำนวน 1 ลูก ซุกซ่อนไว้ในพงหญ้าข้างเสารั้วริมถนนด้านหน้าทางเข้าสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน จึงทำการเก็บกู้ไว้ไว้ได้
ต่อมาเวลาประมาณ 16.10 น. ระหว่างที่พิธีเปิดการแข่งขันกำลังจะเสร็จสิ้น ขณะที่ประธานกำลังพบปะกับประชาชนที่มาร่วมงาน ระเบิดลูกที่ 2 ได้เกิดระเบิดขึ้น ซึ่งห่างจากจุดที่พบระเบิดลูกแรกประมาณ 50 เมตรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้าราชการตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบ จะต้องประเมินสถานการณ์ให้สูงกว่าปกติ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัดกุม รอบคอบ ยึดหลักการและแนวทางการปฏิบัติที่มีมาตรฐานสูงสุด แต่กลับมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็น จึงส่งผลให้เกิดเหตุการณ์และสร้างความเสียหายดังกล่าว
เพื่อให้การปฏิบัติราชการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการควบคุมพื้นที่ของ
สภ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี และในภาพรวมของตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี มีความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติการเชิงรุกและควบคุมพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 66, 105(3) แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2566 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 59/2568 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ที่ 178/2568 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2568 และหนังสือกองทะเบียนพล ที่ 0009.232/6887 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ข้อ 4 จึงให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการและรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่าง ๆ โดยให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างสำนักเบิกเงินเดือนได้