คุมฝากขังมือแทงพ่อค้ากัญชายัดกล่อง สีหน้ายังยิ้มอยู่ ยืนยันสาเหตุผู้ตายด่าบุพการีก่อน

ตำรวจคุมตัวมือแทงพ่อค้ากัญชาหมกศพยัดกล่องพลาสติกในบ้านพักย่านดอนเมือง ไปส่งศาลฝากขังพร้อมกับพวกร่วมก่อเหตุอีก 2 คน ขณะนำตัวขึ้นรถสีหน้ายิ้มแย้มอยู่ตลอด เผยยืนยันสาเหตุลงมือเพราะคนตายด่าบุพการี
จากกรณีนายชัยสิทธิ์ หรือโป๊ย อายุ 34 ปี พ่อค้ากัญชา ถูกนายศุภกร อายุ 27 ปี ใช้มีดแทงเสียชีวิต ก่อนร่วมกับนายชยพล อายุ 27 ปี และนายกฤตธนัท อายุ 24 ปี นำศพยัดใส่ลังพลาสติกหมกในกระบะดินเพาะปลูกกัญชา บนชั้น 2 ของบ้านพัก ซึ่งเปิดเป็นร้านขายกัญชา ที่บ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. พบศพเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา ผู้ต้องหาอ้างถูกผู้ตายกล่าวหาขโมยนาฬิกาและด่าบุพการี ก่อนทั้งหมดนัดมาเคลียร์ที่บ้านแต่ไม่ลงตัว ก่อเหตุฆ่าอำพราง โดยต่อมา นายศุภกร อ้างว่า ตนลงมือแทงผู้ตายเพียงคนเดียว ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (17 มิ.ย.) ที่ สน.ดอนเมือง พ.ต.อ.วันชัย วงศ์วาณิชอนันต์ ผกก.สน.ดอนเมือง สั่งการให้พนักงานสอบสวน นำตัวนายศุภกร คนแทงพ่อค้ากัญชา พร้อมพวกอีก 2 คนคือ นายชยพล และนายกฤตธนัท ไปส่งฝากขังผัดแรกที่ศาลอาญา โดยทั้ง 3 คน ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ซ่อนเร้นอำพรางศพ และพกพาอาวุธมีดไปในเมือง หมู่บ้าน หรือที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัว เนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ เกรงผู้ต้องหาหลบหนี โดยระหว่างการนำตัวขึ้นรถ มือแทงมีสีหน้ายิ้มแย้มตลอดเวลา
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามแรงจูงใจถึงการก่อเหตุแทงคู่กรณี นายศุภกรยืนยันว่า ไม่มีเจตนามุ่งหวังเอาทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต ส่วนมูลเหตุที่นำมาสู่การแทงผู้เสียชีวิต ย้ำว่าผู้ตายถูกด่าบุพการีก่อน ตนไม่ชอบให้ใครมาด่าบุพการีตัวเอง และไม่ชอบให้ใครมาพูดไม่เพราะกับตน ส่วนเรื่องกัญชานั้น ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องและไม่มีปัญหาเรื่องนี้ อีกทั้งไม่มีใครมาสั่งการให้มาก่อเหตุ
นายศุภกร ยังบอกอีกว่า อยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต ส่วนตัวผู้เสียชีวิตเองนั้น รอให้มาเข้าฝันขอโทษตนเองเรื่องพูดจาไม่ดี
ทั้งนี้นายศุภกร ยอมรับข้อกล่าวหา ส่วน 2 ผู้ต้องหาที่เหลือ คือ นายกฤตธนัท และนายชยพล ทั้งคู่ยังคงยืนยันให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา รวมทั้งปฏิเสธที่จะทำแผนเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา