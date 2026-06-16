ปูพรมค้นเครือข่ายชักชวนลงทุน Forex โยงนักการเมือง-คนบันเทิง

MGR Online - รมว.ยธ. เผย ดีเอสไอ ร่วม 4 หน่วยงาน ตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต คาด มีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงเกี่ยวข้อง
วันนี้ (16 มิ.ย.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การป้องกันความเสียหายทางการเงิน และการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ โดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งตนได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานในสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามการกระทำความผิด โดยให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ นั้น
ล่าสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้บูรณาการร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดปฏิบัติการ Shutdown the laundering ตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวม 24 จุดเป้าหมาย โดยคาดว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้อง
รมว.ยุติธรรม กล่าวอีกว่า จากปฏิบัติการตรวจค้น สามารถตรวจยึดทรัพย์สินมีมูลค่าได้เป็นจำนวนมาก เช่น เงินสดจำนวนกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์ซุปเปอร์คาร์ 5 คัน ทองคำแท่ง โลหะเงินแท่ง เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม อาวุธปืน Hardware wallet คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Server และเอกสารหลักฐานสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า 70 บัญชี ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติการและแถลงรายละเอียดให้ทราบต่อไป
พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวตอนท้ายว่า หากท่านเป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงให้ลงทุนซื้อขายหรือเทรดเงินตราต่างประเทศ (Forex) ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือได้รับความเสียหายจากการถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนโดยไม่ได้รับผลตอบแทน ขอให้มายื่นเรื่องหรือแจ้งข้อมูลเบาะแส เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ