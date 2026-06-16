บุกจับอดีตเจ้าอาวาสวัดป่า เชิดเงินกฐิน 4 แสนท่องราตรี หมดตัวหนีทำงาน รปภ.

ตำรวจ ปปป.บุกรวบ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชื่อดังบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ยักยอกเงินบุญกฐินกว่า 4 แสน เที่ยวผับ-ซิ่งบิ๊กไบค์ชนยับ เงินหมดชะตาพลิกเป็น รปภ.ย่านบางพลี
วันนี้ (16 มิ.ย.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. ร่วมสั่งการ พ.ต.อ.สุพจน์ พุ่มแหยม รรท.ผกก.5 บก.ปปป. และ พ.ต.ท.กลกร รวบรวม รอง ผกก.5 บก.ปปป. นำกำลังจับกุม นายธนากร หรือ เล็ก หรือพระครูปลัดธนากร รักขิตตสีโล อดีต เจ้าอาวาสวัดป่าวิมุตยาราม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี อายุ 57 ปี ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ที่ จ 47/2569 ลงวันที่ 10 มิ.ย.69 ข้อหา “เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต , เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต” ได้หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 ต.ค.2565 ทางวัดป่าวิมุตยาราม ได้จัดงานทอดกฐิน โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเป็นเงินจำนวน 438,912.78 บาท ต่อมาช่วงเที่ยงได้มีการนำเงินดังกล่าวไปเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสบ้านโป่ง จากนั้นเวลาประมาณ 16.00 น. วันเดียวกัน เจ้าอาวาสพร้อมคนขับรถ ได้เบิกเงินออกจากบัญชี จนเหลือเพียง 12.78 บาท ก่อนเจ้าอาวาสจะหายตัวออกจากวัด ช่วงกลางคืนวันที่ 24 ต.ค.2565 กระทั่งมาทราบข่าวว่าเจ้าอาวาสได้แอบแต่งชุดแบบฆราวาส เมาแล้วขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ประสบอุบัติเหตุ เข้ารักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม จากนั้นก็ไม่มีใครทราบข่าวอีกเลย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปปป. ได้รับการร้องเรียนจากคณะกรรมการวัดดังกล่าว จึงทำการสืบสวนสอบสวนจนทราบว่ามีการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วมีมติส่งเรื่องกล่าวหามอบหมายให้พนักงานสอบ บก.ปปป. ดำเนินการตาม ป.วิอาญา และต่อมา พนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปปป. ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งทราบว่าอดีตเจ้าอาวาสหนีมาทำงานเป็น รปภ.ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่า ได้แอบออกจากวัด เปลี่ยนชุดฆราวาส ขับรถเก๋งและรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ออกมาร้านเหล้าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และนครปฐม หลายครั้ง และเคยประสบอุบัติเหตุ และยังเคยถูกจับกุมในคดีเมาแล้วขับ ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอยู่ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปปป.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป