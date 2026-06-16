รวบ"บอสจีน" แก๊งค้ามนุษย์ข้ามชาติ จัดหาคู่ผิด กม. พาหญิงเมียนมาลอบเข้าจีน

กองปราบ-ตม.ตามรวบ"บอสจีน" แก๊งค้ามนุษย์ข้ามชาติ จัดหาคู่ผิดกฎหมาย พาหญิงเมียนมาลอบเข้าจีน ก่อนหนีมาจนมุมเมืองไทย
วันนี้ (16 มิ.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ท.เดชวุฒิ อุตรศาสตร์ สว.กก.1 บก.ป. และ พ.ต.ท.เจตน์ ยุทธโยธิน สว.กก.สืบสวน บก.ตม.1 นำกำลังจับกุม นายเกา (MR. Gao) อายุ 40 ปี สัญชาติจีน ตามคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ที่ ตช.0029.25/1395 ลงวันที่ 11 มิ.ย.69 ได้บริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง ภายในซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 1 แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาชนจีนสืบสวนขยายผลคดีเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่มีจัดหาหญิงชาวเมียนมากว่า 20 คน ลักลอบเดินทางเข้าประเทศจีนอย่างผิดกฎหมาย ขณะเดียวกันยังจัดหาชายชาวจีนอีกกว่า 20 คน เดินทางออกนอกประเทศไปยังนครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจัดหาคู่ในลักษณะผิดกฎหมาย
จากการสืบสวนพบว่า เครือข่ายดังกล่าวใช้วิธีปลอมแปลงเอกสารและอ้างเหตุอันเป็นเท็จ เพื่อขอวีซ่าธุรกิจสำหรับใช้ในการเดินทางข้ามแดน อำพรางการกระทำผิดของขบวนการ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างและจับกุมสมาชิกเครือข่ายดังกล่าวได้หลายราย แต่ นายเกา ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญของขบวนการ ได้รีบหลบหนีออกจากประเทศจีนและเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทย
ต่อมาทางการจีนได้ประสานความร่วมมือผ่านกลไกความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation : MLC) และศูนย์แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง โดยผ่านศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) เพื่อขอความร่วมมือในการติดตามตัวผู้ต้องหารายนี้ กระทั่งสืบทราบว่า นายเกา มีประวัติเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยมากกว่า 21 ครั้ง โดยการเดินทางครั้งล่าสุดใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาอำพรางตัว ก่อนจะเข้าพักและหลบซ่อนอยู่ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านดินแดง จึงเข้าจับกุมตัว พร้อมแสดงคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง และผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป