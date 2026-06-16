รอง ผบ.ตร. ลงสุราษฎร์ฯ ลุยล้างบางนอมินีต่างชาติ สั่งตรวจเข้มถือครองที่ดิน-เปิดบริษัท ลั่นหากผิดต้องดำเนินคดีถึงที่สุด

ลุยล้างบาง "นอมินี" รอง ผบ.ตร. ลงพื้นที่สุราษฎร์ฯ บูรณาการร่วมผู้ว่าฯ-พาณิชย์จังหวัด สั่งตรวจสอบเข้มธุรกิจ-ที่ดินต่างชาติ ลั่นพบผิดฟันไม่เลี้ยง พร้อมกำชับ 28 โรงพักดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
วันนี้ (16 มิ.ย.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ศปชก.ตร.) ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามการปราบปรามขบวนการ “นอมินี” ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสอบการถือครองที่ดิน การเปิดบริษัท และการดำเนินธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่
โดยพล.ต.อ.สำราญ ได้ร่วมหารือกับ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, พล.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8, พล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายกอบ ทวนดำ พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี, นางสาวสุดา ประดิษฐ์คล้าย นักวิชาการพานิชย์ ชำนาญการพิเศษ และ น.ส.อัญฒิกา ทองเปลว จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พล.ต.อ.สำราญ ระบุว่า หากตรวจพบการกระทำผิดในลักษณะนอมินี หรือการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกกรณี ขณะเดียวกันได้กำชับให้ประชาสัมพันธ์ช่องทางและหลักเกณฑ์การลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
นอกจากนี้ ยังได้ประชุมผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าสถานีตำรวจทั้ง 28 แห่งในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามคดีสำคัญ รวมถึงกำชับการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านยาเสพติด การขับขี่ยานพาหนะ และการไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ เพื่อสร้างความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดและประเทศโดยรวม