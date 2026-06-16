ศาลอาญาเปิดสถิติระงับลิงก์เถื่อนพุ่งกระฉูด “นายรัฐวิชญ์” เผย 5 เดือนปี 69 ทะลุ 5 แสน URLs พร้อมเดินหน้าจัดประกวดหนังสั้น “หยุดคุกคามทางเพศด้วยพลังสื่อ"
วันนี้ (16 พ.ย.) ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในศาลอาญา เปิดเผยถึงสถิติการดำเนินงานในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ผ่านการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบ (Take it Down) ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284/4 โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) พบว่ามีปริมาณคดีและจำนวนคำสั่งระงับลิงก์ที่เข้าข่ายความผิดพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด
นายรัฐวิชญ์ เปิดเผยตัวเลขสถิติว่า ในปี 2567 ศาลอาญามีคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์จำนวนทั้งสิ้น 119,325 URLs/โดเมนเนม ต่อมาในปี 2568 ยอดคำสั่งระงับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 631,234 URLs/โดเมนเนม และล่าสุดในปี 2569 เพียงช่วงระยะเวลาประมาณ 5 เดือน (มกราคม ถึง ต้นเดือนพฤษภาคม) ศาลอาญามีคำสั่งระงับไปแล้วถึง 537,973 URLs/โดเมนเนม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ความรุนแรงของภัยออนไลน์ในปัจจุบันและความตื่นตัวในการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล กล่าวเพิ่มเติมว่า “ภายหลังจากที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284/4 ในช่วงต้นปี 2569 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายหรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ระงับหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นการคุกคามทางเพศหรือลามกอนาจารได้โดยตรง โดยนับตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายเดือนมกราคม ถึง สิ้นเดือนพฤษภาคม 2569 มีการยื่นคำร้องเข้ามาแล้วรวมทั้งสิ้น 111 คำร้อง ครอบคลุมเนื้อหาข้อมูลคอมพิวเตอร์จำนวน 237 URLs/โดเมนเนม ซึ่งศาลอาญาได้พิจารณาข้อเท็จจริงและมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ (Take it Down) ไปแล้วจำนวน 125 URLs/โดเมนเนม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569) ส่วนคำร้องที่เหลืออยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอย่างเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายสืบไป”
นอกจากมาตรการทางกฎหมายและการดำเนินคดีแล้ว ศาลอาญาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้และการป้องกันภัยตั้งแต่ต้นทาง จึงได้มอบหมายให้ศูนย์คุ้มครองประชาชนจากภัยออนไลน์ จัดโครงการประกวดหนังสั้นหรือคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ "ทำกฎหมายให้เห็นภาพ ตอน หยุดคุกคามทางเพศด้วยพลังสื่อ" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284/1 ถึง มาตรา 284/4 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาสนใจและเข้าใจข้อกฎหมายผ่านการสื่อสารในรูปแบบสื่อสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร: แบ่งการประกวดเป็น 2 รุ่น ได้แก่ (1) รุ่นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ (2) รุ่นประชาชนทั่วไป
รูปแบบผลงาน: หนังสั้นหรือคลิปวิดีโอ ความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที (รวม Intro, Title และ End Credit)
ระยะเวลากิจกรรม: เปิดให้ยื่นใบสมัครระบุชื่อทีมพร้อมส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 เวลา 22.00 น.
รางวัลการประกวด (เงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท):
รางวัลชนะเลิศ: เงินรางวัล 10,000 บาท (รุ่นละ 1 รางวัล)
รางวัลรองชนะเลิศ: เงินรางวัล 5,000 บาท (รุ่นละ 2 รางวัล)
ศาลอาญาจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังสื่อขับเคลื่อนสังคมและหยุดยั้งการคุกคามทางเพศในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ สามารถสแกน QR Code ในสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อศึกษารายละเอียดเกณฑ์การตัดสินเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์คุ้มครองประชาชนจากภัยออนไลน์ โทร. 02-541-2284 ถึง 90 ต่อ 1366 ในวันและเวลาราชการ