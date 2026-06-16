"พล.ต.ท.ไตรรงค์" บรรยายพิเศษครูต้นแบบไซเบอร์ ตร.ภาค 2 ย้ำตำรวจยุคใหม่ต้องเป็นผู้นำสร้างภูมิคุ้มกันให้ปชช.

"พล.ต.ท.ไตรรงค์" บรรยายพิเศษครูต้นแบบไซเบอร์ ตำรวจภูธรภาค 2 ย้ำตำรวจยุคใหม่ต้องเป็นผู้นำในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน พร้อมมอบรางวัลโฆษกยกนิ้ว 2 ตำรวจน้ำดี
วันนี้ (16 มิ.ย.) เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาครูต้นแบบในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 ตำรวจภูธรภาค 2 และบรรยายพิเศษให้กับข้าราชการตำรวจทุกสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 234 นาย ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรตำรวจให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของอาชญากรรมในยุคดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้กลายเป็นความท้าทายสำคัญของสังคมไทย คนร้ายไม่ได้ใช้อาวุธเป็นหลักอีกต่อไป แต่ใช้องค์ความรู้ ใช้เทคโนโลยี ใช้ข้อมูล และใช้จิตวิทยาในการเข้าถึงเหยื่อ ทำให้เหยื่อสูญเสียทรัพย์สิน สูญเสียเงินออมทั้งชีวิต และสูญเสียความมั่นคง
ของครอบครัวภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการป้องกันอาชญากรรมในปัจจุบันไม่สามารถใช้แนวคิดแบบเดิมได้อีกต่อไป ตำรวจยุคใหม่ต้องไม่เป็นเพียงผู้แก้ไขปัญหาภายหลังเกิดเหตุ แต่ต้องเป็นผู้นำในการป้องกันเหตุ ต้องเป็นผู้สร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน และต้องเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้แก่สังคม ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจึงไม่ได้เป็นเพียงผู้เข้าร่วมโครงการ แต่เป็นตัวแทนของสำนักงานตำรวจ
าติ เป็นตัวแทนของตำรวจภูธรภาค 2 และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในระดับพื้นที่ นำความรู้ไปต่อยอดและถ่ายทอดสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทุกครั้งที่ประชาชนรู้เท่าทันกลโกงเพิ่มขึ้น โอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อก็จะลดลงทุกครั้งที่ชุมชนมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ โอกาสนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้มอบรางวัล "โฆษกยกนิ้ว" เพื่อแสดงความชื่นชมและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 2 นาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และสกัดจับคนร้ายขบวนการค้ายาเสพติดโดยทั้งสองเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่ชื่นชมของพี่น้องประชาชนที่ทราบเหตุการณ์เป็นจำนวนมาก ได้แก่
1. ด.ต.อัคเดช สุขโสด ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรพานทอง จังหวัดชลบุรี : ตำรวจจราจรน้ำใจงาม ช่วยหางานและที่พักให้คุณลุงวัย 60 ปีหลังถูกหลอกมาทำงาน เงินหมดตัว ถูกไล่ออกจากห้องเช่า
2. พ.ต.ต.วรภัทร แสงเทียนประไพ สารวัตร กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2 : ใช้ยุทธวิธี Car Block ในการสกัดจับบิ๊กบอสขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติแก๊ง Dodorima