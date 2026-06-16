ศาลแพ่งสั่งห้าม"โล้นปริศนา"ยุงเกี่ยวคดี "ทราย สก๊อต"

ศาลแพ่งพระโขนง ไม่เอาผิด“โล้นปริศนา”ฐานละเมิดอำนาจศาล เเต่ห้ามยุงเกี่ยวคดี "ทราย สก๊อต" ห้ามโพสต์ทุกช่องทาง
วันนี้ (16 มิ.ย.) มีรายงานว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา ทางฝ่ายจำเลยได้มีการยื่นคำร้องไต่สวนละเมิดอำนาจศาล นายทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร หรือ อาจารณ์ทัน กรณีนำเหตุการณ์ในห้องพิจารณาคดีในการไกล่เกลี่ยครั้งที่ 1 มาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนโดยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
มีรายงานอีกว่าระหว่างไต่สวนนายทันกวินท์ ได้สำนึกผิดเเถลงขอโทษฝ่ายโจทก์ จำเลยเเละศาล จากการะทำดังกล่าว
ศาลพิเคราะห์พฤติการณ์แล้ เห็นว่า การกระทำนายทันกวินท์ ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล เเต่ให้โอกาสนายทันกวินท์ได้ขอโทษต่อฝ่ายโจทก์และจำเลยและได้ตักเตือนถึงการกระทำ เมื่อได้สำนึกเเล้ว ไม่ปรากฏว่ามีพฤติกรรมอื่นร้ายแรง จึงเห็นควรให้โอกาสอีกครั้ง โดยไม่ตั้งสำนวนฐานละเมิดอำนาจศาล เเต่ให้ออกข้อกำหนด ห้าม นายทันกวินท์ เข้ามาเข้าร่วมรับฟังหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีเเละห้ามเผยแพร่ข้อความออกสื่อใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีทุกกรณี หรือการนำเอกสารเผยแพร่ในทุกช่องทาง มิเช่นนั้นจะพิจารณาละเมิดอำนาจศาลต่อไป
ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถามนายทันกวินท์ ระบุสั้นๆว่า ไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆได้ และตนเองเดินทางกลับออกมาจากศาลแล้ว
สำหรับการพิจารณาคดี ซึ่่งกระบวนการอยู่ระหว่างไกล่เกลี่ย เริ่มในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น.